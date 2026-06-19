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陸科研船深夜逼進蘇澳外海限制水域 海巡夾擊造浪逼退

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導
海巡署表示，海巡「蘭嶼艦」及PP-10077艇全程併航監控中國科研船，並以夾擊方式造浪干擾、廣播驅離。記者廖炳棋／翻攝
海巡署表示，海巡「蘭嶼艦」及PP-10077艇全程併航監控中國科研船，並以夾擊方式造浪干擾、廣播驅離。記者廖炳棋／翻攝

中國大陸「向陽紅22」科研船昨天航入我國限制水域，沿限制水域線一路北上。海巡署今天表示，海巡「蘭嶼艦」及PP-10077艇全程併航監控，並以夾擊方式造浪干擾、廣播驅離，今天凌晨4時20分，「向陽紅22」在彭佳嶼東北方24浬航出限制水域，持續往北離開我國水域。

中國新華社昨報導，中國自然資源部組織「向陽紅22」在台灣東部專屬經濟海域進行所謂「海洋環境調查」。海巡署昨晚指出，該船自6月10日從中國舟山出港後，先航經日本宮古島東方海域，12日至15日到蘭嶼東南方448浬，在日本與那國島以南及我國東部專屬經濟海域來回航行；昨晚8時位於花蓮東方41浬，由「蘭嶼艦」併航監控並廣播驅離。

海巡署今天補充，昨晚11時35分，「向陽紅22」航行至蘇澳東北方31浬，航向000、航速15節，進入我國限制水域，並沿限制水域線向北航行。海巡「蘭嶼艦」及PP-10077艇立即併航監控，持續廣播要求離開。

海巡艦艇監控過程中，也採取夾擊方式造浪干擾，迫使「向陽紅22」持續向北航離。今天凌晨4時20分，該船在彭佳嶼東北方24浬航出我國限制水域；凌晨5時33分，位於彭佳嶼東北方35浬，脫離「蘭嶼艦」雷達監控範圍。

海巡署表示，將持續掌握「向陽紅22」動態。據了解，中國近期頻繁派遣公務船、科研船在台灣東部海域活動，海巡艦艇將持續監控、廣播驅離，防止中國以科研調查名義製造管轄權假象。

海巡署表示，海巡「蘭嶼艦」及PP-10077艇全程併航監控中國科研船，並以夾擊方式造浪干擾、廣播驅離。記者廖炳棋／翻攝
海巡署表示，海巡「蘭嶼艦」及PP-10077艇全程併航監控中國科研船，並以夾擊方式造浪干擾、廣播驅離。記者廖炳棋／翻攝

蘇澳 海巡署 蘭嶼

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