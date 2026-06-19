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立院法制局建議：強化軍民通用無人機產業規範 納「創新實驗計畫」

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
法院法制局表示，建議無人機相關法規納入「創新實驗計畫」。圖／聯合報系資料照片
法院法制局表示，建議無人機相關法規納入「創新實驗計畫」。圖／聯合報系資料照片

無人機議題受關注，立法院法制局報告指出，主管機關是否適時增修將其納入「創新實驗計畫」應包含事項之相關規定，容有討論空間，並評估將行政法人，如：國家太空中心等納入相關科技創新實驗申請審查會議成員之可行性。

立法院法制局表示，有鑒於軍民通用無人機產業發展不僅涉及無人機產業競爭優勢，更攸關國防安全及國家總體經濟實力，我國目前依無人載具科技創新實驗條例及其相關授權辦法等規定，尚未能有效將涉及軍民通用無人機創新實驗計畫，對國防安全影響分析及因應措施完整納入規範，如何落實並強化軍民通用無人機產業相關規範，有由法制面進一步加以檢視之必要，所以提出研析及建議意見。

立法院法制局指出，有關發展軍民通用無人機產業之重要性，加上在「無人載具科技創新實驗條例」的立法理由中，尚乏對於第2項第21款「其他主管機關指定之事項」之相關舉例或說明，有待藉由修正本款適時加以補充。主管機關是否評估修正該條例第5條第2項第21款為：其他主管機關指定之事項（含涉及軍民通用無人載具者，對國防安全影響分析及因應措施之說明），以周延軍民通用無人機產業發展對國防安全等影響評估之例示說明。

立法院法制局表示，有鑒於無人機等科技發展日新月異，面對極可能到來的無人載具浪潮，在鼓勵相關產業及早投入類如軍民通用無人機之科技創新發展的同時，如何優化相關管理機制，進一步提升相關創新實驗之安全性亦至關重要。考量行政法人，如：國家太空中心在國家發展類如太空無人機之科技或產業時，扮演日益重要之角色，建議可適時評估將其納入審查會議成員中，以與時俱進。

無人機 立法院

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