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美參院外委會通過「台灣藍天法案」 支持美台無人機合作

聯合報／ 記者張文馨陳熙文／台北－華盛頓連線報導
美國在台協會（AIT）處長谷立言（左三）日前會晤藍綠白三黨立委，並在AIT臉書分享照片。圖／取自AIT臉書
美國在台協會（AIT）處長谷立言（左三）日前會晤藍綠白三黨立委，並在AIT臉書分享照片。圖／取自AIT臉書

美國聯邦參議院外交委員會十七日通過由跨黨派聯邦參議員提出的「二○二六台灣藍天法案」，旨在擴大台灣開發無人機系統零組件的能力。這項法案也深化美台在發展無人機系統上的合作。

參院外委會十七日開會通過廿四項法案，其中有兩項與台灣相關的法案，一是由共和黨籍的克魯茲和匡希恆，以及民主黨籍參議員默克利和金安迪共同提出的「二○二六台灣藍天法案」；二是由克魯茲、楊恩布萊克本三位參議員共同提出的法案，盼放寬訪美的台灣官員和軍官不得展示中華民國國旗的規定。

根據法案說明，美台合作生產無人機的努力持續受限於中共產製的零組件、獲取資本的門檻，以及符合美國出口控制條件的挑戰；法案擬成立由美國國務院與國防部共同主導的「藍色無人機工作小組」來評估台灣的無人機生產能力，盤點將台灣無人機和相關零組件產業，納入美國國防合約管理署藍色無人機計畫的機會和障礙。

這項法案擬連結區域盟友，建立支持安全、不依賴中國無人機供應鏈，同時擴大台灣無人機產業的合作架構；法案內容也讓國務院和國防部為台灣無人機和零組件業者發展出一套快速認證程序。

另外，美國在台協會（AIT）社群昨天也秀出處長谷立言日前會晤藍綠白三黨立委的照片，包括民進黨立委陳冠廷、國民黨立委徐巧芯、民眾黨立委王安祥等人的大合照，感謝他們對美台關係的支持。

AIT貼文指出，期待持續與台灣所有政黨互動往來，在他們致力凝聚共識、共同推動額外的緊急國防經費以因應台灣安全需求、確保台海嚇阻能力、促使台灣成為全球無人機產業關鍵節點之際保持交流。

無人機 楊恩 布萊克本 美國在台協會

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