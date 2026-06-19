藍研議國防法案 鄭麗文：盼與美直接溝通

國民黨主席鄭麗文訪美期間，表示將研議國民黨版強化國防法案。鄭麗文昨接受專訪時指出，國民黨不反對國防，將研議提出黨版法案，堅守財政紀律與國會民主原則，並盼與美方直接溝通。

美國政治新聞網站POLITICO十七日引述四名知情人士報導，鄭麗文上周在美國華府進行一系列拜會行程，但因阻擋大幅增加國防支出而遭遇冷遇，爭取與白宮及國會山莊人士會面大多無功而返。

報導內容指稱，鄭麗文遭到冷遇，似乎是因先前阻撓賴清德總統提出的一點二五兆元國防特別預算案而遭到「算帳」。

一名熟悉美國國務院與鄭麗文團隊互動情況的人士表示：「國務院至今仍對鄭麗文在國防支出問題上的作法相當不爽。」

兩名知情人士透露，白宮取消原定安排鄭麗文與白宮國安會官員的會面，國安會官員「對她大幅刪減這項（國防）特別預算感到非常不滿，因為這項預算案曾獲得他們大量諮詢與協調支持」。

自美返台的鄭麗文昨日早上接受廣播節目「千秋萬事」專訪，表示國防自主最早為國民黨所提，救國、救台灣得靠自己，非常感謝也知道美國的支持至關重要，但不能都靠別人。

鄭麗文說，國防自主是好政策，但在民進黨主政之下，有太多弊案疑慮。她訪美時向美方透露，國內立法的原則不能打破，民主國家國會也不可能通過民進黨的荒唐版本，但外國人不了解立法細節、國會攻防，加上有人不斷抹黑，就覺得國民黨彷彿一直在阻擋。

鄭麗文說，訪美時有重要智庫成員建議國民黨提出黨版，她向美方表示，國民黨是在野黨，在野黨較難提出國防政策，只要一提，民進黨一定反對。因此她認為那是好建議，返台後會找專家、智庫研議。

鄭麗文坦言，若無來自國防部的資訊，是否有辦法提出相關政策與條例不無疑問，但會積極努力研議，若有需要，當然希望能跟美國有直接訊息溝通，因民進黨黑箱，什麼事情都不講，這是為何主張對美軍購應要「＋Ｎ」，因為發價書是唯一可以看到的官方資料。

國民黨立委李彥秀表示，支持以「在地供應、自主產製、自主維修」發展本土的無人機產業及供應鏈，國民黨也在研議提出「產業發展條例」或是以「特別條例」方式處理。