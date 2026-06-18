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政院擬編列五年預算 無人機採購衝2,100億

經濟日報／ 記者余弦妙江睿智／台北報導
無人機示意圖。 美聯社
無人機示意圖。 美聯社

行政院昨（18）日通過「無人機採購特別條例」草案，規劃五年編列2,100億元特別預算，籌購三大類國防自主無人機，補足先前遭刪的國防特別預算，全數用於採購國內產製的無人機，以建立國內產業鏈。

若順利經立法院通過，軍工業可望迎大單，漢翔、雷虎等台鏈可望受惠。

傳出國民黨也將提出無人機特別條例版本，經濟部長龔明鑫昨日在立法院受訪時表示，只要對本土產業發展有助益，經部都樂見其成，非紅供應鏈帶給台灣極大機會，傳國民黨願意提出版本，他「希望是真的」。

國防部昨日在行政院會報告《國防自主無人載具採購特別條例》，將採購包括濱海監偵型無人機約1,446架、濱海攻擊型無人機約20.8萬架，及小型自殺無人艇約1,320艘，合計約21萬架。

條例施行期間自2026年8月1日起至2031年12月31日止，匡列2,100億元預算，並強調「大量、長單、迭代更新」原則，希望透過穩定訂單帶動產業投資。

國防部指出，立法院5月三讀版本，僅核定7,800億元上限，向美國採購十類裝備，因此另提無人機特別條例草案。

無人機 龔明鑫 漢翔

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