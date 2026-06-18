聽新聞
0:00 / 0:00
政院擬編列五年預算 無人機採購衝2,100億
行政院昨（18）日通過「無人機採購特別條例」草案，規劃五年編列2,100億元特別預算，籌購三大類國防自主無人機，補足先前遭刪的國防特別預算，全數用於採購國內產製的無人機，以建立國內產業鏈。
若順利經立法院通過，軍工業可望迎大單，漢翔、雷虎等台鏈可望受惠。
傳出國民黨也將提出無人機特別條例版本，經濟部長龔明鑫昨日在立法院受訪時表示，只要對本土產業發展有助益，經部都樂見其成，非紅供應鏈帶給台灣極大機會，傳國民黨願意提出版本，他「希望是真的」。
國防部昨日在行政院會報告《國防自主無人載具採購特別條例》，將採購包括濱海監偵型無人機約1,446架、濱海攻擊型無人機約20.8萬架，及小型自殺無人艇約1,320艘，合計約21萬架。
條例施行期間自2026年8月1日起至2031年12月31日止，匡列2,100億元預算，並強調「大量、長單、迭代更新」原則，希望透過穩定訂單帶動產業投資。
國防部指出，立法院5月三讀版本，僅核定7,800億元上限，向美國採購十類裝備，因此另提無人機特別條例草案。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。