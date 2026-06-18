政院拍板無人機千億草案 林沛祥：支持國防 但絕不支持空白支票

行政院會今拍板通過「國防自主無人載具採購特別條例草案」，匡列新台幣2100億元。對此，國民黨立院黨團書記長林沛祥表示，支持國防，不代表支持空白支票；支持產業整體發展，更不代表放棄監督，國民黨團支持好的武器、有效建軍和帶動本土產業升級，但每分預算須經得起檢驗。

行政院今日通過「無人自主載具採購特別條例」草案，將編列2100億元對國內採購21萬架小型無人機及自殺無人艇。國防部戰規司長黃文啟表示，其他委製及台美共同採購等還有10個項目，仍在研議採追加預算或改列116年度預算方式處理。

行政院發言人李慧芝說，國民黨立委羅廷瑋、楊瓊瓔和廖偉翔等，都曾提案要求行政院研究無人機產業布局、希望把台中列為核心基地，國民黨主席鄭麗文訪美時也了解無人機產業鏈的重要性，應該也會理解國防部提出建軍需求的急迫性。

針對政院今日通過「無人自主載具採購特別條例」草案，林沛祥表示，國民黨一向不反對無人機產業發展，也支持提升國防自主與不對稱作戰能力。畢竟從俄烏戰爭到中東衝突，全世界都看得到，未來戰場上飛得快的不一定是飛彈，有時候可能是一群無人機。

林沛祥表示，但是支持國防，不代表支持空白支票；支持產業整體發展，更不代表放棄監督。2100億元不是零用錢，無論叫特別條例、發展條例，還是任何名目，人民最關心的只有一件事：錢有沒有花在刀口上？會不會又變成少數廠商的提款機？

林沛祥強調，國民黨團的立場很清楚，「好的武器我們支持，有效的建軍我們支持，能帶動本土產業升級我們也支持」；但每一分預算都必須經得起檢驗，每一項採購都必須杜絕弊端，不能用國防的大帽子來規避監督。

國民黨主席鄭麗文訪美期間，提出要研議國民黨版強化國防法案，也會研擬黨版無人機草案的可能性。對此，林沛祥說，至於鄭麗文對無人機產業發展的看法，予以尊重。

林沛祥說，不過任何涉及數千億元的重大法案與預算案，都必須回到黨團大會充分討論，並與黨中央、地方執政縣市及相關產業界充分溝通後，凝聚共識再推動。畢竟再造一座「護國神山」可是關係整體國家發展的巨大戰略，不是今天想到拼圖、明天想到積木，事緩則圓，監督更不能少。