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政院再提2100億無人機特別條例 民眾黨團批借屍還魂「政治綁架專業」

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
行政院長卓榮泰。圖／行政院提供
行政院長卓榮泰。圖／行政院提供

政院會今天通過「國防自主無人載具採購特別條例」草案，預計分5年籌獲濱海監偵型與濱海攻擊型無人機等。民眾黨立院黨團總召陳清龍說，立法院要求編入公務預算的委製項目，行政院借屍還魂再次提出特別條例，「希望行政部門仔細說明，不要用政治綁架專業。」

立法院今年5月三讀通過「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例」，明訂第一批軍購發價書預算上限3000億元、第2批軍購發價書預算上限4800億元。行政院會今天通過「國防自主無人載具採購特別條例」草案，明訂經費上限為2100億元，期程預計自今年8月1日起至2031年12月31日止，逐年籌獲國防自主無人載具。

針對行政院提出無人機特別條例，陳清龍稍早受訪時表示，建立國防自主能力、推動無人機產業發展是朝野共識。然而，立法委員本於為人民把關納稅錢的職責，應該要求行政部門清楚說明預算內容，建立完善的監督機制，「不容黑箱作業，更不能讓綠友友藉此發大財。」

陳清龍說明，有關對美軍購特別條例審查方式，民眾黨團堅持行政院依據發價書編列預算，亦即將委製與商購回歸公務預算，同時也要通過國會的監督機制，包含採購進度報告及預算執行的相關規範。

陳清龍說，對立法院要求編入公務預算的委製項目，行政院借屍還魂再次提出特別條例，僅用7項條文就匡列2100億元預算，到底必要性何在？為何不納入國會監督機制？希望行政部門仔細說明，不要用政治綁架專業。

民眾黨立院黨團副總召王安祥表示，民眾黨團多次表達支持提升國防安全、扶植無人機產業的立場，然而就立法院先前已經否決的案項，國防部再次將其放入新提出的無人機特別條例，「我們依然存在相當的疑慮。」

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