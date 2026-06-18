政院通過無人機特別條例 李彥秀：支持發展本土無人機供應鏈

行政院會今天拍板通過「國防自主無人載具採購特別條例草案」，規劃自今年8月至2031年底，並匡列2100億元經費上限。對此，國民黨立委李彥秀今天表示，支持以「在地供應、自主產製、自主維修」發展本土的無人機產業及供應鏈，國民黨也在研議提出「產業發展條例」或是以「特別條例」方式處理。

李彥秀指出，發展無人機產業有三個重要原則性方向，第一，從俄烏戰爭的經驗，無人機或無人艦艇，屬性更偏向「彈藥」消耗品，而非精細「裝備」，官兵在接受簡易訓練後都能實戰操作，屬性特定的差異，對產業的發展方向也截然不同；第二，未來戰場「無人化」是趨勢，但是不能只想到「攻擊」，更重要的是「干擾」、「反干擾」與「防禦」，才能構築完整的「台灣之盾」（Taiwan Dome）不可偏廢；第三，2026年全球無人機市場規模將近700億美元，預計至2030將翻倍成長，台灣武器幾乎沒有外銷市場，關鍵零組件以及商用無人機的發展，才是無人機產業能否成為下一個護國神山的關鍵。

李彥秀強調，產業發展絕對不是「即興演出」或「為政治服務」，政府過於介入產業往往都是悲劇收場；台灣民間科技與競爭力全球頂尖，政府應該站在輔導以及打造優質環境的角度出發，無人機產業才有真正的未來。