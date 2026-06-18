強化不對稱戰力 外島將成立無人機大隊

為強化無人機不對稱戰力，陸軍4月已在台灣本島北、中、南3個作戰區成立3個無人機大隊，知情人士今天說，近期將於外島成立1個無人機大隊。學者分析，此舉能發揮遠距偵蒐、視距外打擊功能，大幅擴大防禦、反登陸能量。

無人機已成為國軍建構不對稱戰力的重要一環，陸軍也在去年1月設立無人機訓練中心，並在同年4月升格、轉型為兵監等級的無人系統訓練指揮部。

除此之外，陸軍更在今年4月，依照各地區的任務特性、戰術運用，完成編成3個作戰區，分別是第3作戰區（北部）、第5作戰區（中部）、第4作戰區（南部）的無人機大隊。

知情人士指出，近期陸軍將在外島成立無人機大隊，持續強化不對稱戰力。除早期預警範圍前推外，戰時更能就近反封鎖，與反艦飛彈共同建立起「擊殺鏈」。

國防部長顧立雄5月在立法院備詢時曾提及，未來仍必須持續購置無人機，否則將會變成「有編、無裝」的狀況，除了Altius-600外，還有濱海監偵、濱海攻擊、Altius-700尚未到貨，在此階段會先透過訓練用無人機讓大隊能持續訓練。

國防部智庫、國防安全研究院學者蘇紫雲指出，國軍成立無人機訓練指揮部，與美軍設立無人機學校的作法同步，象徵陸軍正進行現代軍事事務革新；其中，外島增設無人機大隊更具關鍵戰略意義。

蘇紫雲表示，在外島的無人機大隊能發揮遠距偵蒐與視距外打擊功能，協同本島、外島既有駐軍，將大幅擴大防禦、反登陸能量。