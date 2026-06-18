無人機特別條例 國防部：採大量長單與迭代創新籌獲

行政院會今天通過「國防自主無人載具採購特別條例」草案，預計籌購濱海監偵型無人機、濱海攻擊型無人機及小型自殺無人艇等3類裝備。國防部戰規司長黃文啓表示，籌獲規劃採大量、長單與迭代創新的方式，滿足作戰需求。

行政院會上午通過「國防自主無人載具採購特別條例」草案，匡列規模依預算法第83條第1款規定，編列所需經費上限為新台幣2100億元的特別預算，期程預計自今年8月1日起至民國120年12月31日止，逐年籌獲國防自主無人載具。

黃文啓於行政院會後記者會表示，立法院5月通過的國防特別條例，只通過7800億元的軍購預算，完全刪除委製、商購以及台美共同研發採購的武器與裝備等。

針對此次特別條例所納入的採購範圍，黃文啓說明，小型無人機與無人艇，完全是以國內產製，採公開招標、複式決標，只要符合技術水準，有產製能力的合格廠商，都可參與建立自主國防量能的建軍備戰共做，所以單獨作為特別預算規劃。

至於採購數量，黃文啓表示，和當時「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案所要採購的小型無人機和無人艇的數量是一致的，分別為濱海監偵型無人機1446架、濱海攻擊型無人機20萬8200架以及自殺無人艇1320艘。

黃文啓指出，此次籌獲規劃採大量、長單與迭代創新的方式，採購的無人機都屬於第2類以下的小型無人機，包括了4型濱海攻擊型無人機，分別為沉浸式、投彈式以及近程、遠程自殺無人機，海軍、陸軍現都編制專業的無人機部隊，針對基本作戰需求籌購，亦包含1446架濱海監偵型無人機。

黃文啓提到，除了特別預算外，後續到了第3年後，會依照消耗狀況，以作業維持費的方式編列預算採購，滿足整體作戰需求，自殺無人艇的規劃也是相同，因此這次特別條例，是滿足專業部隊的基本作戰需求。

對於反無人載具系統未納入此次特別條例，黃文啓表示，先前1.25兆元的國防特別條例草案對於反無人載具系統的籌獲分為兩部分，第一個是針對大型無人載具的反制系統，為軟硬殺混合系統，還是會在預劃的軍購案執行，另一個是原先規劃採購的數百套攜行式無人干擾系統。

黃文啓解釋，攜行式無人干擾系統與這次特別條例籌購的小型無人系統建置有密切關聯，烏俄戰爭烏克蘭成長快的原因是反無人系統與無人系統併用，不斷累積經驗、迭代，在攻防不斷的互相成長，才有辦法迅速的取得能力，因此攜行式無人反制系統會採取追加預算或是放入116年國防部年度預算編列採購。