砸2100億買無人機艇 國防部送特別條例

不甘1.25兆軍購被刪，行政院再提2100億無人機特別條例！行政院18日提出《國防自主無人載具採購特別條例》草案，規劃115年至120年間要編列2100億元特別預算，採購濱海監偵型無人機、攻擊型無人機及小型自殺無人艇等3類裝備，盼能在今年8月1日起上路。

補上美購條例缺口

國防部指出，5月8日立法院三讀通過的《保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例》，僅核定以7800億元為上限向美採購M109A7自走砲等10類裝備，無法完整建構整體戰力，因此另提本草案補足缺口。

此次草案採購的3類裝備，各有明確戰術任務：濱海監偵型無人機負責在中共航渡及泊地登陸階段，掌握敵主力動態，使國軍各部隊儘早獲知敵登陸指向；濱海攻擊型無人機則針對敵船團、登陸載具、兩棲突擊戰車及灘頭陣地等高價目標實施攻擊；小型自殺無人艇則發揮隱匿、高速、精準等特性，對敵中型、大型船艦實施襲擾與攻擊。

國防部強調，依俄烏戰場經驗，每日消耗數千架無人機已成常態，為滿足戰時快速補充需求，並防範通訊及導控模組後門資安風險，必須積極推動無人載具「非紅供應鏈」政策，強化關鍵模組自製量能，達到在地供應、自主產製及自主維修目標。

帶動產業兼顧財政紀律

在財政規劃上，2100億元以特別預算方式編列，得以移用以前年度歲計賸餘或舉借債務方式辦理，但明定中央政府總預算及特別預算於施行期間之舉債額度合計，不得超過該期間歲出總額的15%，以符財政紀律。條例施行期間屆滿後，得經立法院同意延長。

國防部也強調，無人載具產業涵蓋載具製造、電池系統、光電感測器、人工智慧、通訊設備、軟體開發及維修保養等多元領域，國軍採購將帶動產業鏈發展，刺激國內經濟成長，成為新興戰略產業，創造「國防與民生雙贏」局面。

政院有信心會通過

媒體詢問，目前總預算還沒審完，此時又送《無人機特別條例》，行政院能否說服在野黨立委？行政院發言人李慧芝表示，國民黨立委楊瓊瓔、羅廷瑋與廖偉翔都曾表態支持《無人機產業條例》，國民黨主席鄭麗文訪美時也有被智庫建議要制定《無人機國防自主條例》，行政院會積極與朝野立委溝通。

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