快訊

法國一顆賣破千元！她扛台灣芒果飛英國 網驚：原來能帶進去

世足賽／梅西帽子戲法仍被討厭！梅黑曝原因：全隊都在服務他

午後對流雲系發展旺盛 大台北+中部以北山區10縣市大雨特報

聽新聞
0:00 / 0:00

特別條例採購21萬架無人機、艇 政院：國民黨應理解急迫性

聯合報／ 記者李人岳黃婉婷／台北即時報導
行政院通過「無人自主載具採購特別條例」草案，將編列2100億元對國內採購21萬架小型無人機及自殺無人艇。其他委製及台美共同採購等還有10個項目，仍在研議採追加預算或改列116年度預算方式處理。記者／余弦妙攝
行政院通過「無人自主載具採購特別條例」草案，將編列2100億元對國內採購21萬架小型無人機及自殺無人艇。其他委製及台美共同採購等還有10個項目，仍在研議採追加預算或改列116年度預算方式處理。記者／余弦妙攝

政院今天通過「無人自主載具採購特別條例」草案，將編列2100億元對國內採購21萬架小型無人機及自殺無人艇。國防部戰規司長黃文啟表示，其他委製及台美共同採購等還有10個項目，仍在研議採追加預算或改列116年度預算方式處理。

行政院會通過「國防自主無人載具採購特別條例」草案，經費上限2100億元，從今年8月起至2031年底，逐年籌獲濱海監偵型、濱海攻擊型無人機及自殺無人艇。

行政院發言人李慧芝說，立院通過的特別條例沒有納入台灣之盾、AI擊殺鏈和國防自主等三塊拼圖，影響長期國防規劃，政府要在最合理時間內完成無人機產業規模的建設，無人機發展也是朝野共識，包括國民黨立委羅廷瑋、楊瓊瓔和廖偉翔等，都曾提案要求行政院研究無人機產業布局、希望把台中列為核心基地，國民黨主席鄭麗文訪美時也了解無人機產業鏈的重要性，應該也會理解國防部提出建軍需求的急迫性。

國防部戰規司長黃文啟說明，3型無人機延續原先1.25兆元軍購特別預算所規劃採購數量，「濱海監偵型無人機」1446架、「濱海攻擊型無人機」20萬8200架、「自殺無人艇」1320艘，總數近21萬架，2100億元經費也將全數用於採購無人機，並未投資研發或其他項目。

黃文啟表示，先前立院通過特別預算7800億元，其他包括委製、商購和台美共同採購及研發等三項全未納入。這次特別條例規畫的小型無人機和無人艇完全以國內產製、採公開招標且是複數決標，只要符合術水準、有產製能力的合格廠商，都可以參與這個建立自主國防量能的建軍工作，因此單獨抽出來以特別預算來規劃。

至於其他包括台美共同研發採購以及其他商購與委製的部分，還有10個項目，後續要根據籌獲的期程、預算額度和目前國家財力的裕度，規劃採追加預算或在116年度以後編入年度公務預算的方式來處理。

黃文啟說，中科院的「銳鳶二型」無人機屬於三級以上中大型無人機，功能和技術層次不同，會以不同方式處理；另外同屬中科院委製的強弓飛彈系統，官員透露仍在納入檢討中，不過由於中科院已經備料備便，很快就可以執行，因此可能傾向採115年追加預算方式處理，但仍要看行政院的最後決定。

外界也關切反無人機系統的採購規劃，黃文啟表示，原先規劃的大型無人載具反制的軟硬殺混合系統，仍在規劃中的軍購案項中執行，至於原本規畫採購數百套攜行式無人機干擾系統，後續仍會檢討採追加或改列116年度預算方式編列。

針對無人機快速迭代的問題，黃文啟說，國防部採「大量、長單、迭代更新」原則，此次根據海陸軍已經編組無人機部隊的基本作戰需求去籌購，除了特別預算外，後續到第三年以後，會依照消耗狀況，以作業維持費方式編列採購，滿足整體作戰需求。

無人機 政院 國民黨

延伸閱讀

政院2100億無人載具特別條例 納濱海監偵、攻擊無人機、自殺無人艇

賴總統喊「我不會放棄」 政院今增2100億無人機特別條例議程

無人機產業再鬆綁 政院研議單一窗口整合檢驗程序

鄭麗君：總預算案攸關無人機整體規劃 盼儘速審議

相關新聞

特別條例採購21萬架無人機、艇 政院：國民黨應理解急迫性

行政院今天通過「無人自主載具採購特別條例」草案，將編列2100億元對國內採購21萬架小型無人機及自殺無人艇。國防部戰規司長黃文啟表示，其他委製及台美共同採購等還有10個項目，仍在研議採追加預算或改列116年度預算方式處理。

政院2100億無人載具特別條例 納濱海監偵、攻擊無人機、自殺無人艇

立法院日前三讀通過的軍購特別條例，未納入無人機、無人艇等項目。行政院會今日通過「國防自主無人載具採購特別條例」草案，經費編列上限訂為2100億元，自今年8月至2031年底，逐年籌獲濱海監偵型與濱海攻擊型無人機等。

美軍改回太平洋司令部 翁履中：台灣恐被納更大談判框架中

美國國防部16日宣布，將把「印太司令部」恢復為原本的「太平洋司令部」，但責任區不變。旅美學者翁履中分析，美國總統川普若逐漸把重心從「聯盟架構」轉向「美中交易」，對於台灣未來最大的風險，可能不是美國不重視台灣，而是美國開始把台灣納入更大的談判框架之中。

國民黨提無人機預算版本？經長：非紅供應鏈給台大機會、希望是真的

台灣發展無人機預算備受關切。國民黨主席鄭麗文表示，美國智庫專家誠懇建議，國民黨提出自己的無人機預算版本。對此，經濟部長龔明鑫18日在立法院受訪表示，任何對本土產業發展有助益，經部都樂見其成。

賴總統才喊「我不會放棄」 政院今增「2100億無人機特別條例」議程

賴清德總統指出，政府要國軍堅實後盾，對於國防特別預算遭大幅刪減，「我不會放棄」，會另提特別條例，或透過追加預算及提高工務公預算支持國軍。行政院稍早更新院會議程，新增國防部擬具的「國防自主無人載具採購特別條例」草案，將函請立法院審議。

美參院外委會通過藍天法案 支持美台無人機合作

美國聯邦參議院外交委員會17日通過由跨黨派聯邦參議員提出的「2026台灣藍天法案」，旨在擴大台灣開發無人機系統零組件的能力，以期未來得以不再依賴可能受到中國影響的技術或供應鏈。這項法案也深化美台在發展無人機系統上的合作。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。