特別條例採購21萬架無人機、艇 政院：國民黨應理解急迫性

行政院今天通過「無人自主載具採購特別條例」草案，將編列2100億元對國內採購21萬架小型無人機及自殺無人艇。國防部戰規司長黃文啟表示，其他委製及台美共同採購等還有10個項目，仍在研議採追加預算或改列116年度預算方式處理。

行政院會通過「國防自主無人載具採購特別條例」草案，經費上限2100億元，從今年8月起至2031年底，逐年籌獲濱海監偵型、濱海攻擊型無人機及自殺無人艇。

行政院發言人李慧芝說，立院通過的特別條例沒有納入台灣之盾、AI擊殺鏈和國防自主等三塊拼圖，影響長期國防規劃，政府要在最合理時間內完成無人機產業規模的建設，無人機發展也是朝野共識，包括國民黨立委羅廷瑋、楊瓊瓔和廖偉翔等，都曾提案要求行政院研究無人機產業布局、希望把台中列為核心基地，國民黨主席鄭麗文訪美時也了解無人機產業鏈的重要性，應該也會理解國防部提出建軍需求的急迫性。

國防部戰規司長黃文啟說明，3型無人機延續原先1.25兆元軍購特別預算所規劃採購數量，「濱海監偵型無人機」1446架、「濱海攻擊型無人機」20萬8200架、「自殺無人艇」1320艘，總數近21萬架，2100億元經費也將全數用於採購無人機，並未投資研發或其他項目。

黃文啟表示，先前立院通過特別預算7800億元，其他包括委製、商購和台美共同採購及研發等三項全未納入。這次特別條例規畫的小型無人機和無人艇完全以國內產製、採公開招標且是複數決標，只要符合術水準、有產製能力的合格廠商，都可以參與這個建立自主國防量能的建軍工作，因此單獨抽出來以特別預算來規劃。

至於其他包括台美共同研發採購以及其他商購與委製的部分，還有10個項目，後續要根據籌獲的期程、預算額度和目前國家財力的裕度，規劃採追加預算或在116年度以後編入年度公務預算的方式來處理。

黃文啟說，中科院的「銳鳶二型」無人機屬於三級以上中大型無人機，功能和技術層次不同，會以不同方式處理；另外同屬中科院委製的強弓飛彈系統，官員透露仍在納入檢討中，不過由於中科院已經備料備便，很快就可以執行，因此可能傾向採115年追加預算方式處理，但仍要看行政院的最後決定。

外界也關切反無人機系統的採購規劃，黃文啟表示，原先規劃的大型無人載具反制的軟硬殺混合系統，仍在規劃中的軍購案項中執行，至於原本規畫採購數百套攜行式無人機干擾系統，後續仍會檢討採追加或改列116年度預算方式編列。

針對無人機快速迭代的問題，黃文啟說，國防部採「大量、長單、迭代更新」原則，此次根據海陸軍已經編組無人機部隊的基本作戰需求去籌購，除了特別預算外，後續到第三年以後，會依照消耗狀況，以作業維持費方式編列採購，滿足整體作戰需求。