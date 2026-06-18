行政院通過無人載具條例 學者：對接美國藍天法案

行政院會今天通過無人載具採購特別條例草案，籌獲無人機、艇。學者分析，此立法具急迫性、重要性，不僅能滿足國軍備戰時效需求、企業投資，更能有效對接美國「台灣藍天法案」，深化台美無人機技術合作並擴大商機。

立法院今年5月三讀通過總額新台幣7800億元的「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例」，明訂第一批軍購發價書預算上限3000億元、第2批軍購發價書預算上限4800億元；但攸關無人機、無人艇、台灣戰術網路（TTN）、部隊覺知套件（TAK）與強弓飛彈等商購與委製項目，均未納入。

行政院會上午新增議程，通過「國防自主無人載具採購特別條例」草案，匡列規模依預算法第83條第1款規定，編列所需經費上限為2100億元的特別預算，期程預計自今年8月1日起至120年12月31日止，逐年籌獲國防自主無人載具，項目包含濱海監偵型無人機、濱海攻擊型無人機，以及小型自殺無人艇等。

國防部智庫、國防院學者蘇紫雲分析，推動特別條例有其急迫性與必要性，主因在於國軍確實有實際需求，且全球無人機商機日益顯著，美方更已釋出技術合作意願，此舉也可對接美國會授權與台灣合作無人機的「台灣藍天法案」（Blue Skies for Taiwan Act of2026），擴大雙邊技術合作與對台灣採購。

蘇紫雲表示，雖然依據預算法可透過年度預算逐年編列，但因應當前敵情威脅，建軍備戰具有時效性，採用特別條例才能滿足「符合時效」的需求。他強調，透過特別條例定錨，不僅能穩定未來國軍的需求與市場規模，讓民間廠商「有長單」願意進行更長遠、穩定投資；同時，部隊也能依據條例中規範的無人機性能，提早展開相關戰術與操作訓練，對國防與產業發展具雙重效益。

針對無人艇，海軍人士則指出，無人艇（USV）具備高隱蔽性與低成本優勢，大量集結可形成鯊群不對稱打擊，並配備感測器充當海上流動哨，大幅延伸情監偵範圍，同時以自殺式攻擊與兼任誘餌最具「低成本、高回報」效益。

蘇紫雲表示，無人艇更能降低一線官兵作戰風險，未來透過母艦、無人艇協同，將可擴大海上情監偵與整體打擊量能。