2100億無人載具特別條例將全數用於採購 以國內產制為主

國防部今（18）日表示，行政院已通過「國防自主無人載具採購特別條例」草案，規劃自2026年至2031年編列2,100億元特別預算，建構國軍小型無人機及無人艇等不對稱戰力，該預算將全數投入無人載具採購，並將以國內產製為主，至於採購數量上則是維持原來的規劃。

國防部戰略規劃司長黃文啓指出，本次特別條例預算全數用於無人載具採購，未納入研發等其他項目，並將以國內產製為主，透過公開招標及複數決標方式辦理，只要符合技術標準並具備生產能力的合格廠商均可參與，藉此強化國防自主量能與建軍備戰能力。

黃文啓說明，上述無人載具採購係單獨拉出編列特別預算，與先前1.25兆元特別預算內容不同。該案中，中科院相關項目主要為銳鳶二型等第二代戰術型無人機，屬中大型無人機範疇，與本次小型偵察型、攻擊型無人機及無人艇之用途與技術層級不同，將分別規劃處理。

黃文啓進一步表示，原先規劃於1.25兆元特別預算中的相關建軍項目，在立法院審議後僅保留7,800億元軍購預算，其餘包括委製、商購及台美共同採購與研發等約10項建軍計畫均遭刪除。至於在採購數量上則維持原規劃，包括濱海監偵型無人機約1,446架、濱海攻擊型無人機約2,820架，以及小型自殺無人艇約1,320艘。

對於後續規劃，黃文啓指出，上述遭刪除項目將依各裝備籌獲期程、預算規模及國家財政能力，分階段推動，未來將視執行進度採追加預算或納入2027年度起年度公務預算方式辦理，以確保建軍計畫持續推進。

黃文啓強調，本次無人載具特別條例採「大量、長單、迭代更新」原則，使國軍持續獲得新式無人載具，因應未來戰場需求，並透過穩定採購規模，推動國內產業投入與技術升級，強化不對稱作戰能力與國防自主能量。