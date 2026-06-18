【重磅快評】美軍不會只退回太平洋 賴清德卻還想當反共堡壘

6月16日，美國戰爭部宣布，將已沿用了8年的「印太司令部」恢復為「太平洋司令部」。這當然不是改名，或舊名復辟這麼簡單，而是深刻反映了美國全球戰略思維的轉變。其中可以觀察的是，美國自二戰後產生的島鏈思維，可能正在因為難以為繼，而逐步走向消解的命運。

更大問題在於，美國在島鏈上的盟友，特別是第一島鏈上的日本、菲律賓與台灣，卻在為固守這一條島鏈用盡氣力，但汲汲營營的結果，可能只是徒勞無功。

這裡頭就可看見一個極其弔詭的現象，在地緣格局快速變遷的時刻，台灣彷彿是外部形勢的盲眼人，竟還在為一場至今已辦了十八年的海峽論壇，大動干戈想去查辦台東縣長。

太平洋司令部改名印太司令部正值川普第一任期任內，當時日本前首相安倍晉三提出的「自由開放的印太」概念固然影響著川普，但更重要的是，美國在前一年底的國家安全戰略報告中，首次將中俄當成修正主義對手（言下之意就是敵人），於是決定兩洋連動，拉攏印度作為包圍中、俄的重要定石。QUAD也應運而生。

但印度在2022年俄烏戰爭爆發後，就為貪圖價差而大量轉賣俄油，等於替俄的經濟續命。更重要的是，去年5月7日的那場空戰，被巴基斯坦以7:0的戰果重重摑了一耳光後，印度自證了它難堪大任的赤裸現實。

今年爆發的美伊戰爭中，印度更曝露出它的軟肋，令人赧顏的油氣戰略庫存，讓全境陷入空前能源危機。如此脆弱的體質，加上它見風轉舵的政治性格，更讓美國終於清醒，印度根本做不了什麼戰略犄角。

不過，印度卻絕不是美軍這一舉措的核心原因，更深層的原因在於，美國清楚知道它自己包括沉重國債、貧富分化等各類內在病症，「戰略收縮」已經成為它未來的唯一選擇。川普不斷吆喝各盟友必須自行增加軍事支出比例，並不是因為剛好他是商人出身，對利益顯得太過斤斤計較，這完全是被現實驅迫而來的對策，二年多後美國就算換了一位新的總統，戰略收縮的這一國策恐也將難以逆轉。

觀察這次的更名舉措，不能停留於美軍從「印太」退回到「太平洋」就止步了。當「戰略收縮」確定了，美國退縮的方向，就會從印度洋到南海，從南海到東海，最後一路退到關島以東。因為，美國的國力不再允許它全球部署兵力，從而成為壓垮它的重負。

川習會後，川普忍住不能在北京說的話，在回程的空軍一號上就暢快地吐露了。有一句話最能顯露他的思維，他說，他不希望看到有人走向獨立，他不想跨越9500英里外去打一場戰爭。

這話固然是對台北說的，但難道若是日本與菲律賓與中國爆發戰爭，美國就能把9500英里的距離忘光，然後歡欣鼓舞地奔赴戰場？

川普這句話裡應該被提煉出來的最真實、純淨的意涵其實是：「美國不想跟中國打仗。」而在這個前提下，遠離過去設下的島鏈，就是一種必然。

現任美國戰爭部長赫塞斯在去年剛上任兩個多月，就在一場專訪中承認：中國的超音速飛彈可以在短短20分鐘內摧毀所有美國航空母艦。由於赫塞斯的電視主持人背景，讓人以為他的談話只是媒體人出身政客的誇張語彙慣性所致，並不以為意。

但那場專訪之前一個月，當時的「印太司令部」的情報官員已經國防部長作為一次關於中國軍事威脅情況的報告，而中國的超高音速飛彈可以迅速擊沉美國航母，一般咸認就夾在那份報告裡。

去年的那番話，拿到此刻美國連一個被它制裁了數十年的伊朗都打不過進行前後對照，就頗讓人有茅塞頓開之感。開戰不久，美國派出的航母戰鬥群因為忌憚伊朗的飛彈襲擊，必須躲到離岸六、七百海里之外，嚴重弱化用艦載機對伊朗進行空襲的能力。那麼，當它對上中國怎辦？

這一比照即知，美國早已有了結論：在西太平洋與中國一戰，將是美國的一場醒不了的噩夢。

而這樣的戰略困境，美國幾乎是無計可施的。就連拜登時期制定的「複製者計畫」，也就是我們熟知的「地獄景觀」戰法，都在中國碾壓式的無人機技術與產量之下，顯出一種斑門弄斧般的尷尬。

而在這樣顯著的地緣格局變遷下，賴清德政府的選擇卻是回到冷戰時期的「反共堡壘」政策，在自我莫名的恐懼底下，搜捕或指控政敵與人民，將查辦間諜或協力者當成安全的屏障。這除了滿足於台獨還是能終抵於成的幻覺，更在自欺地認為，只要這樣做就可以換來美國不計代價的眷顧。

力量的消長從不以人的主觀意志為轉移。當看到川普為了能與伊朗達成停戰協議，近於諂媚地不斷跟習近平道謝，賴清德若還以為，徹底切斷、隔絕兩岸交流，內部不時以莫須有罪名抓幾個人坐牢，就可以坐享萬年江山，其昏聵的程度就連崇禎都要自嘆不如。