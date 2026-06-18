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政院2100億無人載具特別條例 納濱海監偵、攻擊無人機、自殺無人艇

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院長卓榮泰。記者黃仲裕／攝影
行政院長卓榮泰。記者黃仲裕／攝影

立法院日前三讀通過的軍購特別條例，未納入無人機、無人艇等項目。行政院會今日通過「國防自主無人載具採購特別條例」草案，經費編列上限訂為2100億元，自今年8月至2031年底，逐年籌獲濱海監偵型與濱海攻擊型無人機等。

行政院長卓榮泰說明，行政院已多次向外界說明，原先1.25兆元的特別預算規劃，包含建構台灣之盾，引入高科技擊殺鏈，以及推動國防自主產業這3塊國家安全不可或缺的拼圖。遺憾立法院僅通過7800億元軍購案項，完全排除商購、委製（國防自主）及台美共同研發採購合作等項目，已嚴重損及國防建軍完整性，並造成戰力缺口。

卓榮泰指出，考量無人載具已成為新型態的不對稱作戰關鍵戰力。國防部除持續強化建軍備戰工作外，更積極掌握無人載具新興科技發展趨勢，提出「國防自主無人載具採購特別條例」草案，自2026年8月至2031年12月，將逐年籌編預算至上限2100億元，籌購項目包括：濱海監偵型無人機、濱海攻擊型無人機，以及小型自殺無人艇。

卓榮泰指出，台灣急需鏈結全球「非紅供應鏈」，強化關鍵模組自製量能，達到在地供應、自主產製及自主維修目標，於平戰轉換之際，直接透過本土產業鏈迅速擴產，確保國防自主及維繫國軍持續戰力及防衛韌性。

卓榮泰補充，除國防效益外，無人載具產業涵蓋載具製造、電池系統、光電感測器、人工智慧、通訊設備、軟體開發及維修保養等多元領域，將帶動無人機產業鏈，進而刺激國內經濟成長，成為新興戰略產業，創造國防與經濟雙贏局面。

卓榮泰強調，本案攸關國防自主無人載具採購的必要性及急性，通過後立即送請立法院審議，請國防部積極與立法院朝野各黨團溝通協調，盡早完成立法程序，共同捍衛國家安全。

無人機 政院 軍購特別條例

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