美軍改回太平洋司令部 翁履中：台灣恐被納更大談判框架中

美國國防部16日宣布，將把「印太司令部」恢復為原本的「太平洋司令部」，但責任區不變。旅美學者翁履中分析，美國總統川普若逐漸把重心從「聯盟架構」轉向「美中交易」，對於台灣未來最大的風險，可能不是美國不重視台灣，而是美國開始把台灣納入更大的談判框架之中。

翁履中表示，如果只是單純把印太司令部改回太平洋司令部，或許可以解讀成行政調整；但如果把時間點放進來看，事情就沒有那麼單純了。

翁履中說，日前川普訪問北京最大的特徵，不是美中解決了多少問題，而是川普刻意淡化競爭、強調合作。從貿易、能源安全到區域穩定，川普展現出來的思維並不是拜登時代強調的「聯盟抗中」，而是典型的川普模式：直接跟中國國家主席習近平談，看能不能做成交易，從這個角度來看「印太司令部」改回「太平洋司令部」對中國釋放的政治訊號可能比對印度釋放的訊號還重要。

翁履中說，過去台灣習慣把自己放在印太戰略的核心位置，相信只要台灣是美國圍堵中國的重要節點，美國就有足夠動機支持台灣。但如果川普逐漸把重心從「聯盟架構」轉向「美中交易」，那麼台灣未來最大的風險，可能不是美國不重視台灣，而是美國開始把台灣納入更大的談判框架之中。

翁履中表示，過去拜登時代的邏輯是「結盟制衡中國」，那麼川普的邏輯可能是「先談交易，再談競爭」，這兩者看似差異不大，但對亞洲盟友來說卻是完全不同的世界，因為聯盟思維重視共同利益與長期承諾；交易思維則重視當下利益與交換條件。

翁履中表示，台灣不能只關心美國是否抗中，更要關心川普準備如何跟習近平談條件，因為聯盟思維重視共同利益與長期承諾；交易思維則重視當下利益與交換條件。