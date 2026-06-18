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研議國民黨版國防法案 鄭麗文：若無國防部資訊盼直接與美溝通

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨主席鄭麗文今早接受廣播節目專訪，國民黨版如果沒有來自我國防部的資訊，有需要的話，盼跟美國直接訊息溝通。圖／聯合報資料照
國民黨主席鄭麗文今早接受廣播節目專訪，國民黨版如果沒有來自我國防部的資訊，有需要的話，盼跟美國直接訊息溝通。圖／聯合報資料照

國民黨主席鄭麗文結束訪美返台，在美期間提出要研議國民黨版強化國防法案。鄭麗文今重申，國民黨沒有反對國防，將研議提出黨版法案，堅守財政紀律與國會民主原則。但鄭麗文也說，國民黨版如果沒有來自我國防部的資訊，有需要的話，盼跟美國直接訊息溝通。

鄭麗文今早接受「千秋萬事」專訪表示，國防自主最早是國民黨提的，因為救國救台灣要靠自己，雖然非常感謝也知道美國的支持至關重要，但不能什麼事都靠別人。

鄭麗文說，國防自主是好的政策，但在民進黨主政之下，有太多國民黨不能夠接受的，也有很多可能的弊案，這是為何在這次有關國防自主的部分，國民黨沒有辦法支持，且不應該用特別預算，應用年度預算，本來每年都有編年度預算。

鄭麗文說，有很多國內立法的原則不能打破，她跟美國人也是這樣講，這是任何民主國會都要遵守的，任何民主國家的國會都不可能通過民進黨這麼荒唐的版本。可是在外國人的眼中，管不了那麼多，也不了解立法細節、國會攻防，再加上有人不斷擴大、抹黑，就覺得好像國民黨一直在阻擋。

鄭麗文說，有重要的智庫成員建議，「你們就提黨版吧」，而她也表示，因國民黨是在野黨，很難每一個國防政策都是在野黨提，只要一提，民進黨一定反對批評。對國民黨來講也很痛苦，一直被人扣帽子，說反對國防。她才會覺得這是好建議，返台後會找專家、智庫來思考怎樣提。

鄭麗文說，如果沒有來自國防部的資訊，是否有辦法真的提相關的政策跟條例？但她說會積極努力研議，如果有需要的話，當然希望能跟美國有直接訊息溝通，國民黨很困擾，民進黨黑箱，什麼事情都不講，這也是為何對美軍購應要「＋Ｎ」，發價書是唯一可以看到的官方資料。身為在野黨，還要扛起國防政策的責任，照理講應被動在國會等著國防部送案子來審查，不是嗎？問題是民進黨這種案子怎麼可能通過，違背所有台灣選民對國民黨的託付。

鄭麗文說，她言行一致，她公開、私下講的都是一樣，跟美國官員講的也是一樣。國民黨的國防政策沒有改變，要遵守財政紀律，要遵守國會民主原則，也要強化台灣的國防力量。

至於是否參選2028，鄭麗文回應，「這實在很瞎」，她在6月要完成所有出訪行程，接下來就要專心在國內的選舉，2028年的選舉一定要贏，她在台灣講過N遍。她也否認參選2028，她是黨主席，每個人都說她不要一天到晚都往外跑，國內選舉很重要。她剛從美國回來，已經很多國家邀訪，但她都以專注國內選舉為由婉拒。

此外，文傳會主委尹乃菁請辭。鄭麗文在廣播廣告期間也透露，已經找到人選，待適當時間公布。

鄭麗文 國防部 國民黨

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