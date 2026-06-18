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賴總統喊「我不會放棄」 政院今增2100億無人機特別條例議程

藍營一王二后先後訪美 華府刻意「冷熱不一」意在軍購

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賴總統喊「我不會放棄」 政院今增2100億無人機特別條例議程

聯合報／ 記者黃婉婷李人岳／台北即時報導
賴清德總統日前視察陸軍關渡指揮部時表示，對於國防特別預算遭到大幅度刪減，「我們不會放棄」。圖／聯合報系資料照片
賴清德總統日前視察陸軍關渡指揮部時表示，對於國防特別預算遭到大幅度刪減，「我們不會放棄」。圖／聯合報系資料照片

賴清德總統指出，政府要做國軍堅實後盾，對於國防特別預算遭大幅刪減，「我不會放棄」，會另提特別條例，或透過追加預算及提高公務預算支持國軍。行政院稍早更新院會議程，新增國防部擬具的「國防自主無人載具採購特別條例」草案，將函請立法院審議。

據了解，面對敵情威脅日益嚴峻，「國防自主無人載具採購特別條例」規劃以2100億元的規模，用於採購濱海監偵型和攻擊型無人機及小型自殺無人艇，滿足國軍無人載具需求，並帶動國防自主產業規模規模，建立無人載具非紅供應鏈，提升全球競爭力。

特別預算編製不受預算法第23條不得充經常支出規定限制，經費來源得移用前年度歲計賸餘或舉借債務方式辦理；條例及特別預算施行期間，預計自2026年8月1日至2031年12月31日止，屆滿得經立法院同意延長。

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