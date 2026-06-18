美參院外委會通過藍天法案 支持美台無人機合作

美國聯邦參議院外交委員會17日通過由跨黨派聯邦參議員提出的「2026台灣藍天法案」，旨在擴大台灣開發無人機系統零組件的能力，以期未來得以不再依賴可能受到中國影響的技術或供應鏈。這項法案也深化美台在發展無人機系統上的合作。

參院外委會17日通過24項法案，其中有兩項與台灣相關的法案，一是由共和黨籍的克魯茲（Ted Cruz）和匡希恆（John Curtis），以及民主黨籍參議員默克利（Jeff Merkley）和金安迪（Andy Kim）共同提出的「2026台灣藍天法案」；二是由克魯茲、楊恩（Todd Young）及布萊克本（Marsha Blackburn）3位參議員共同提出的法案，盼放寬訪美的台灣官員和軍官不得展示中華民國國旗的規定。

根據法案說明，美台合作生產無人機的努力持續受限於中共產製的零組件、獲取資本的門檻，以及符合美國出口控制條件的挑戰。

法案擬成立由美國國務院與國防部共同主導的「藍色無人機工作小組」（Blue UAS Working Group）來評估台灣的無人機生產能力，盤點將台灣無人機和相關零組件產業納入美國國防合約管理署（Defense Contract Management Agency）藍色無人機計畫的機會和障礙。

這項法案擬連結區域盟友，建立支持安全、不依賴中國無人機供應鏈，同時擴大台灣無人機產業的合作架構；法案內容也讓國務院和國防部為台灣無人機和零組件業者發展出一套快速認證程序。