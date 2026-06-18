殉職飛官 賴總統親頒褒揚令

空軍岡山基地日前發生Ｔ─34教練機失事意外，飛官過俊男、盧季佑不幸因公殉職，軍方昨天上午在空軍官校體育館舉行聯合告別式。賴清德總統親自前往頒褒揚令致哀，並表彰殉職空軍飛行訓練指揮部上校過俊男及盧季佑的貢獻與付出。立法院長韓國瑜昨也出席告別式，因為其中一位殉職飛官是他同窗老友的愛子，他呼籲釐清事故原因，避免再發生憾事。

不過，花蓮空軍基地一架Ｆ─16型戰機昨下午執行例行訓練又發生事故，起落架勾到新城鄉嘉新村路燈，造成燈罩掉落玻璃碎裂，波及路旁車輛。地方抱怨，十五年前也曾發生Ｆ─16型戰機降落時勾到電線意外，要求軍方務必檢討改善。空軍司令部允諾調查及賠償，並加強人員學、術科及模擬機訓練，以維飛行安全。

賴總統昨天在告別式致詞表示，他懷著沉痛、不捨的心情送別空中勇士過俊男及盧季佑，並透過頒發褒揚令，感謝對國家的貢獻。兩位上校都是國軍傑出且資深的飛官，多年來在空軍飛行訓練指揮部作育英才、培育無數後進，讓一代又一代的雄鷹得以展翅高飛，堅定守護國家領空。

賴總統說，每一位國軍官兵都是國家的棟梁，更是每個家庭的摯愛，他要向其家人致上最深的哀悼，並指示國防部務必提供家屬完善的照顧和支持。最後，他要對過俊男、盧季佑說，「謝謝你們，任務已經完成，請卸下重擔，放心飛翔。我們永遠以你們為榮」。

總統府已於本月十一日發布總統令，自失事當日起，特予追晉過俊男、盧季佑為空軍上校。昨天上午十一時許啟靈，校內鳴發禮槍，隨後儀隊緩緩移靈至岡山機場，由C-130運輸機將靈柩直接上機起飛，將入祀新店碧潭空軍烈士公墓。

韓國瑜昨天適逢生日，上午特地參加殉職飛官告別式。韓國瑜在臉書貼文，其中一位殉職飛官，是他同窗老友的愛子，這突如其來的噩耗，對老同學一家是何等巨大且難以承受的打擊。他親自到場，是為了向兩位守護國家的年輕英雄致上最深敬意。

韓國瑜呼籲，在痛定思痛之餘，也期盼相關部門能以最快速度釐清事故原因，並針對訓練設施與安全機制進行全盤檢視與精進，確保所有官兵執行任務時都能平安歸來，才能告慰英靈，避免憾事再次發生。