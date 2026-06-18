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本土國防無人機等產業 鄭麗文擬提黨版

聯合報／ 記者鄭媁／台北報導
國民黨主席鄭麗文昨天表示，有關無人機等本土國防產業，會思考提出黨版可行性。記者林澔一／攝影
國民黨主席鄭麗文昨天表示，有關無人機等本土國防產業，會思考提出黨版可行性。記者林澔一／攝影

國民黨主席鄭麗文甫結束訪美行，昨天舉行記者會說明成果，並否認與美國官員會面遭取消與降級接待等傳聞。針對會談期間是否觸及美方第二波、規模達一四○億美元的對台軍售，鄭麗文說，未提到具體軍售進度，但有關無人機等本土國防產業製造部分，美智庫專家建議國民黨應該自提版本，她會認真思考研擬版本的可行性。

鄭麗文表示，此次訪美收穫遠超預期，短時間內見了共十位國會議員。對於自由時報報導，訪美團華府訪問進展不順，企圖用欺瞞手段獲取會面機會，導致部分美國國會議員和國安會先後取消會面，鄭麗文斥責，相關報導是空穴來風、子虛烏有，按慣例不會公布會面層級，相關訪問都按照原本正常的安排完成。

對於立法院長韓國瑜廿一日將率團訪美，是否擔心接待層級會被比較？鄭麗文說，沒必要在接待層級上做文章，韓國瑜身為立法院長出訪，她非常希望能得到美方高規格接待，也預祝韓此行有豐碩成果。

外界關注第二波對台軍售進度，鄭麗文指出，在與美方會談期間，倒是沒有提起，未來究竟會如何，有待觀察；她不能幫美方做任何陳述，站在國民黨的立場，會密切觀察未來的走向跟動態。國民黨還是非常重視跟美國之間的軍事合作、強化台灣的國防力量，此基本立場不會改變。

鄭麗文說，此次與美方會談期間，她表達國民黨對軍購的立場，但民進黨在提出類似重大法案或預算時，都是黑箱作業，任何一個民主國家，不可能在缺乏具體內容就空白授權，開一張空白支票給執政黨，更不要講民進黨劣跡斑斑，相關弊案和過去黑紀錄，國民黨沒辦法通過民進黨所提出的巨額特別預算，因此會給外界感覺，在野黨好像全面杯葛國防武力的增加。

她也指出，照理說，國防預算、國防政策應由執政黨提出，國民黨身為在野黨，只是扮演被動的審查角色；但若是如此，民進黨版本幾乎無法通過，國民黨只好提出自己的版本。有關本土國防產業製造，尤其無人機的部分，又面臨同樣的問題；因此，美國智庫的專家誠懇建議，國民黨應該提出自己的版本，所以她很認真在思考這個可能性。

鄭麗文表示，本來在野黨的態度是不該越俎代庖去提法案，若是如此，可以想見民進黨一定反對、國防部一定攻擊跟批評，又使這件事遙遙無期。她在美國提到，這是國民黨的困境，所以回台後希望跟智庫還有相關專家積極研擬，是否由國民黨主動提出方案的可行性。

鄭麗文 國安會 軍售 無人機

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