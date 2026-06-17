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戰備跑道起降高度過低…花蓮F-16戰機擦撞路燈 起落架爆胎人安
空軍司令部傍晚證實，花蓮基地一架F-16型戰機，下午執行戰備跑道起降練習時，疑似因進場高度過低，導致起落架輪胎擦撞路燈燈罩。空軍已指派專案小組前往調查，並將加強訓練。
據透露，這架戰機在執行戰備跑道起降練習時，疑似因高度過低，左主輪擦撞路燈，導致輪胎爆胎，戰機雖然平安落地，但仍需由地勤車輛拖回進行檢修。
空軍司令部表示，已指派專案小組前往調查，以釐清肇因；另有關造成公共設施及民車損壞部分，將依規定賠償及復原。此外，針對此類風險，將加強人員學、術科及模擬機訓練，以維持飛行安全。
花蓮基地在民國100年時，也曾發生一架F-16戰機在進行副跑道起降測試時，因進場高度過低，不慎擦撞機場南邊嘉新村的電桿頂端支架和架空接地線，導致支架彎曲受損、接地線斷落地面擊中民房屋頂，所幸無人傷亡。
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