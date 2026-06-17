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「立即備戰操演」22日展開 驗證各作戰區聯合戰力

中央社／ 記者游凱翔台北17日電

國軍將於22日至26日展開計畫性「立即備戰操演」。軍方指出，此次操演想定是敵軍尚未發航階段，著重常備部隊的初期備戰作為，驗證當中共有所動作時，各作戰區的應變能力以及三軍聯合作戰能力，全面反制潛在威脅。

國軍近期重要演訓，除先前各作戰區舉行的重砲及無人機訓練外，依序為22日開始的「立即備戰操演」、7月的「聯合防禦操演」及8月「漢光實兵」演習。

軍方人士今天表示，立即備戰操演屆時由全台各作戰區，針對所轄戰術範圍進行作戰計畫演練，重點在於驗證三軍聯合作戰能力。

國軍現已調整「聯合作戰計畫」，保留「二時期」、刪除「三階段」，並在「經常戰備時期」增加「備戰部署」（0）、「二級、一級加強戒備」（1）；「防衛作戰時期」則增加「聯合反登陸及濱海打擊」（2）、「灘岸戰鬥」（3）以及「縱深防禦及持久作戰」（4）。

軍方人士指出，相較漢光演習是演練全過程（0至4），立即備戰操演著重當中共有所動作、敵軍尚未發航時，國軍所採取的初期備戰作為。

軍方人士表示，立即備戰操演區分為計畫性與臨時性，22日實施的操演為計畫性，注重常備部隊作為，原則上不進行動員；至於臨時性操演，則是中共發布針對性對台軍演或實彈射擊時舉行。

軍方人士指出，7月的聯合防禦操演可視為漢光暖身。今年重點置於一旦偵獲敵軍發航並進入領海等各階段威脅，國軍即刻整合三軍兵力執行共同作戰與聯合防禦操演，聚焦精進指管機制（C2）、推動「分散式指揮」及落實「交戰規則」（ROE）。

另一名軍方人士補充，此次漢光重點在「計畫預演」（Rehearsal），美軍將計畫預演視為正式行動前關鍵程序，除反向簡報，預演程序還包括兵種聯合預演（Combined Arms Rehearsal）、確認簡報（Confirmation Brief）、支援預演（SupportRehearsal）與戰鬥及標準程序演練（Battle Drill/SOPRehearsal），藉由預演不僅能識別計畫弱點，更可強化指揮官判斷。

漢光演習 國軍 中共

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