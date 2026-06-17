韓國瑜生日赴殉職飛官公祭：其中一位是老友愛子

空軍岡山基地日前發生T-34教練機失事意外，飛官過俊男、盧季佑不幸因公殉職。立法院長韓國瑜今天上午參加飛官告別式，他說其中一位殉職孩子，是他同窗老友的愛子，他親自到場向兩位守護國家的年輕英雄致上最深敬意，並把慰問與溫暖親手交到家屬手中。

韓國瑜表示，每一位國軍健兒，都是守護國家的鋼鐵棟樑，他們在日復一日、艱苦卓絕的訓練中，奉獻了最寶貴的青春與生命；這份捍衛中華民國的偉大情操與無私付出，全國人民永誌不忘。

韓國瑜說，今天是他的生日，但命運卻安排在這一天，舉行兩位英勇飛官的公祭。其中一位殉職的孩子，正是他同窗老友的愛子，這突如其來的噩耗，對老同學一家是何等巨大且難以承受的打擊？此時此刻，相信全台灣人民的心都與所有家屬緊緊相依，除了相關單位務必全力給予家屬最全面、最實質的關懷與協助，我們更需要給予家屬最堅實的陪伴。

韓國瑜稱，他今天親自到場，不為別的，只為了向兩位守護國家的年輕英雄致上最深敬意，並把慰問與溫暖親手交到家屬手中。在這樣沉痛的時刻，任何慶生活動都顯得微不足道，能拍拍老同學的肩膀、陪著這群摯愛的家人，給他們一點點依靠的力量，對我而言，才是今天最深刻、也有意義的事。

韓國瑜呼籲，在痛定思痛之餘，也期盼相關部門能以最快速度釐清事故原因，並針對訓練設施與安全機制進行全盤檢視與精進，唯有落實最嚴格的安全保障，確保所有官兵在執行任務時都能平安歸來，才能告慰英靈，避免憾事再次發生。