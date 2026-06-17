賴總統頒褒揚令 追思殉職空軍飛官

賴清德總統17日上午前往高雄空軍官校親頒褒揚令，表彰殉職空軍飛行訓練指揮部上校過俊男及盧季佑恪盡職守、作育英才的貢獻與付出，並代表全體國人表達最深的哀悼與感謝。

賴總統首先頒發褒揚令，分別由家屬代表接受。隨後在司儀引領下於靈前獻花，並行三鞠躬禮致祭。離場前，他也向家屬慰問致意。

賴總統致詞時表示，今天懷著沉痛、不捨的心情送別空中勇士—過俊男上校及盧季佑上校，並透過頒發褒揚令，感謝他們對國家的貢獻。兩位上校都是國軍傑出且資深的飛官，多年來在空軍飛行訓練指揮部作育英才、培育無數後進，讓一代又一代的雄鷹得以展翅高飛，堅定守護國家領空。

賴總統說，今天痛失兩位優秀的人才，是國家莫大的損失。過上校是空軍官校93年班，具有超過2,172小時的飛行經驗。在同袍眼中是開朗、真誠、人緣極佳的「小過」；在學官心中是要求嚴格的「魔鬼教官」；在部隊中更是盡忠職守、表現優異的楷模。

他也說，盧上校從高中時期就立下志向要投身軍旅、報效國家，不僅積極累積軍事學習資歷，飛行總時數超過2,114小時。更讓人感佩的是盧上校為了就近陪伴父母，選擇留在岡山擔任教官，這份孝心也讓大家深深感動。

賴總統表示，每一位國軍官兵都是國家的棟梁，更是每個家庭的摯愛，他向過上校及盧上校的家人致上最深的哀悼，並代表國家及全體國人表達感謝，願意讓最心愛的兒子、丈夫與父親投身軍旅、保家衛國。

賴總統也指示國防部務必提供家屬完善的照顧和支持，並請家屬放心，國家一定會陪伴一起走過最艱難的時刻。最後，他要對俊男、季佑說，「謝謝你們，任務已經完成，請卸下重擔，放心飛翔。我們永遠以你們為榮」。