頒殉職飛官過俊男、盧季佑褒揚令 賴總統：謝謝 任務完成 放心飛翔

空軍岡山基地日前發生T-34教練機失事意外，飛官過俊男、盧季佑不幸因公殉職，軍方今天上午在空軍官校體育館舉行聯合告別式。賴清德總統親自前往頒褒揚令，表彰殉職空軍飛行訓練指揮部上校過俊男及盧季佑恪盡職守、作育英才的貢獻與付出，並代表全體國人表達最深的哀悼與感謝。

賴總統致詞時表示，今天懷著沉痛、不捨的心情送別空中勇士過俊男上校及盧季佑上校，並透過頒發褒揚令，感謝他們對國家的貢獻。兩位上校都是國軍傑出且資深的飛官，多年來在空軍飛行訓練指揮部作育英才、培育無數後進，讓一代又一代的雄鷹得以展翅高飛，堅定守護國家領空。

賴總統說，今天痛失兩位優秀的人才，是國家莫大的損失。過上校是空軍官校93年班，具有超過2172小時的飛行經驗。在同袍眼中是開朗、真誠、人緣極佳的「小過」；在學官心中是要求嚴格的「魔鬼教官」；在部隊中更是盡忠職守、表現優異的楷模。

賴總統說，盧上校從高中時期就立下志向要投身軍旅、報效國家，不僅積極累積軍事學習資歷，飛行總時數超過2114小時。更讓人感佩的是盧上校為了就近陪伴父母，選擇留在岡山擔任教官，這份孝心也讓大家深深感動。

總統表示，每一位國軍官兵都是國家的棟梁，更是每個家庭的摯愛，他要向過上校及盧上校的家人致上最深的哀悼，並代表國家及全體國人表達感謝，願意讓最心愛的兒子、丈夫與父親投身軍旅、保家衛國。

賴總統也指示國防部務必提供家屬完善的照顧和支持，並請家屬放心，國家一定會陪伴一起走過最艱難的時刻。最後，他要對過俊男、盧季佑說，「謝謝你們，任務已經完成，請卸下重擔，放心飛翔。我們永遠以你們為榮」。

總統褒揚令全文為：

空軍飛行訓練指揮部上校考核官過俊男，誠壹致志，開豁勇壯。少歲矢願捍禦空疆，卒業空軍軍官學校，復入空軍官校作戰參謀軍官班暨國防大學空軍指揮參謀學院潛修，淬厲本職學能，礱磨布陣韜略，奮勉振翮，鼓翼鵬摶。歷任空軍第737聯隊戰鬥機飛行官、空軍官校飛行訓練指揮部教練機教官、情報官、訓練官、主任教官、國防部空軍司令部督察長室飛安官等職，躬蹈戰機換裝儲訓，曉暢基礎航行專技；深耕飛官養成教育，培成衛戍邦家人才，夙興夜寐，慎始敬終，爰獲楷模、懋績等獎章佳譽。詎意民國115年6月2日，奉執起落航線模擬發動機失效課目操演，猝遭急驟變故失事墜毀，不幸因公殉職，嗣獲追晉空軍上校暨追頒忠勇勳章殊榮，貞固英毅，果勁敢當；鑄翅鷹揚，楷範足式。應予命令褒揚，用昭勤藎。

空軍飛行訓練指揮部上校主任教官盧季佑，弘毅專謹，穎悟剛直。少懷凌雲壯志，仰企筧橋英風，卒業空軍軍官學校，復入空軍官校作戰參謀軍官班、國防大學空軍指揮參謀學院脩習，錘鍊飛行戰技，探究指參韜略，砥礪淬勉，奮翅騰驤。歷任空軍第七三七聯隊戰鬥機飛行官、空軍官校飛行訓練指揮部教練機教官、訓練官、空軍飛行訓練指揮部作戰參謀訓練官等職，肩承飛訓培育重任，厚植鷹揚衛國能量；躬親作戰參謀要務，強化防空禦敵實力，朝兢夕惕，竭智宣勞，爰獲楷模、懋績獎章佳譽。詎意民國115年6月2日，奉執起落航線模擬發動機失效課目操演，猝遭急驟變故失事墜毀，不幸因公殉職，嗣獲追晉空軍上校暨追頒忠勇勳章殊榮，丹心赤忱，踐義抒忠；誠藎樹績，典範足欽。應予明令褒揚，以旌貞固。