T-34殉職飛官今告別式 靈柩上C-130直飛台北入祀空軍烈士公墓

空軍岡山基地日前發生T-34教練機失事意外，飛官過俊男、盧季佑不幸因公殉職，軍方今天上午9時在空軍官校體育館舉行聯合告別式，賴清德總統早上搭乘專機降落空軍岡山機場，隨即直奔官校追思會場，親自頒發褒揚令並慰問家屬，隨後上午11時許啟靈，校內鳴發禮槍，隨後儀隊緩緩移靈至岡山機場，由C-130運輸機將靈柩直接上機起飛，將入祀新店碧潭空軍烈士公墓。

6月2日上午過俊男與盧季佑駕駛機號3414的T-34C初級教練機，執行模擬發動機失效航線訓練，起飛21分鐘後在跑道北端墜落，2飛行員不幸殉職，今上午空軍在空軍官校體育館舉行聯合告別式，軍方特別搭設了藍白色調的追思牌樓，上方印有空軍軍徽及「空軍烈士」等字樣，場面莊嚴。

賴清德總統今天上午搭乘專機前來，向因公殉職的飛官致上國家最高敬意，並在告別式中親自頒發褒揚令，由兩位飛官的家屬代表接領，總統也向家屬致上深切慰問。

家屬先前曾向軍方表達，期盼爭取從優撫卹、入祀忠烈祠，並希望軍方落實遺眷照顧，正視該型教練機服役年限與安全逃生設備等問題。總統府已於本月11日發布總統令，自失事當日起，特予追晉過俊男、盧季佑為空軍上校。

雖原定將有4架教練機編隊飛越空軍官校上空，以軍事傳統「缺席隊形」掠空衝場，不過由於上午高雄地區下起大雷雨，因此原定安排臨時取消。

據了解，軍方依家屬意願，安排兩位殉職飛官入祀新店碧潭空軍烈士公墓，上午11時左右啟靈時，校內傳出莊嚴的禮槍鳴發聲，儀隊隨後緩緩移靈，將靈柩護送上C-130運輸機，由岡山機場起飛直飛台北。

空軍官校上午10時許啟靈後現場鳴發禮槍，並由官兵護送靈柩上機，直飛台北入祀空軍烈士公墓。記者巫鴻瑋／攝影