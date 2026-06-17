美第一島鏈安全合作倡議併納台菲 國防部：原機制改名適用範圍更廣

美國參議院軍事委員會完成2027年度「國防授權法」（NDAA）條文審查，將台灣與菲律賓合併納入「第一島鏈安全合作倡議」。國防部副部長徐斯儉表示，目前看來是放寬擴大適用範圍，但仍維持原有的機制，我方會持續和美方溝通並且關注後續。

美國參議院軍事委員會日前完成2027年度「國防授權法」（NDAA）條文審查，首度將將過去分別視為獨立防務專案的台灣與菲律賓，合併納入名為「第一島鏈安全合作倡議」（First Island Chain Security Cooperation Initiative）的聯合防衛架構。將在2027會計年度撥款約15億美元（約新台幣486億元）防務援助資金，由台北與馬尼拉分享使用。

徐斯儉表示，美國國會通過的是公開法案，菲律賓部分的原文是讓菲律賓「有資格」，所以是放寬範圍並未排除台灣，外界不需要誤會，額度也有增加。

徐斯儉說，過去的TSCI台灣安全合作倡議（Taiwan Security Cooperation Initiative）有項要三點，一個是向第三方購買，第二個是新興科技，第三是台灣有需要的時候，可以把庫存賣給我方。他認為現在只是把名字改了，可以適用的範圍更廣，但目前機制還沒有看到更改，應該還是原本的機制。

另一方面，2027年「國防授權法」還授權五角大廈為台灣量身打造全新的「戰爭儲備物資」計畫，據美國國防安全合作署（DSCA）指出，這項計劃的宗旨，是為了「當戰爭爆發、且當事國自身產能與外部補給尚未到位前，確保盟軍在第一時間的作戰消耗，能獲得一定支援。」

徐斯儉說，關於彈藥儲備，是整個第一島鏈也包括台灣在內，但因為才剛看到，還不了解實際是什麼意思，會持續跟美方溝通。

媒體追問台菲共用彈藥資源的可能性有多高？徐斯儉回應，目前第一時間還不太理解相關問題，我方會持續關注。