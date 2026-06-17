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賴總統嗆不會放棄國防特別預算 國防部：依政院指導補充需求

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
賴清德總統表示，對於國防特別預算遭大幅刪減，「他不會放棄」會繼續支持國軍。國防部表示，會依行政院指導追加預算、明年度預算以及特別預算來補充需求。記者林伯東／攝影
賴清德總統表示，對於國防特別預算遭大幅刪減，「他不會放棄」會繼續支持國軍。國防部表示，會依行政院指導追加預算、明年度預算以及特別預算來補充需求。記者林伯東／攝影

賴清德總統昨天表示，對於國防特別預算遭大幅刪減，「我不會放棄」會繼續支持國軍。國防部副部長徐斯儉今天表示，如無人機與反無人機系統的需求越來越大，會依行政院指導追加預算、明年度預算以及特別預算來補充需求。

賴總統昨日視導嵩山雷達站以及關指部后山營區，他強調，對於國防特別預算遭到大幅度的刪減「我不會放棄」，會透過另提特別條例、追加預算，以及提高年度公務預算等方式來支持國軍。

徐斯儉今天在立法院表示，對於無人載具、無人系統和反無人系統的作戰需求始終存在，而且需求越來越大，尤其無人系統、反無人系統是現代戰場上不可或缺的，也是引領現代戰場新的發展趨勢，所以無論如何都必須要建立。

徐斯儉說，由於作戰需求始終存在，所以國防部會依行政院指導，用各種方法，包括追加預算、明年度預算以及可能的特別預算來補充這方面的作戰需求。

國防部 政院 徐斯儉 賴清德 國防特別預算

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