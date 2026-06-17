T-34殉職飛官告別式會場莊嚴 總統搭專機親臨頒褒揚令

空軍岡山基地6月2日發生T-34教練機失事意外，飛官過俊男、盧季佑不幸因公殉職，軍方今天上午9時在空軍官校南區體育館舉行聯合告別式，賴清德總統早上搭乘總統專機降落空軍岡山機場，隨即直奔官校追思會場，親自頒發褒揚令並慰問家屬。

本月2日上午，過俊男與盧季佑駕駛機號3414的T-34C初級教練機，執行模擬發動機失效航線訓練，起飛21分鐘後在跑道北端墜落，2名飛行員不幸殉職，事故發生後空軍隨即成立專案小組展開調查，並下令同型機全面停飛進行「天安四號」飛安特檢，直至本月13日才首度復飛。

今天上午高雄天候陰晴不定，空軍官校著名的白色拱型校門上方烏雲密布，門口兩側豎立著展翅白鷹浮雕，氣氛顯得格外凝重，校門內外皆有著軍裝的官兵站崗協助引導，而在典禮會場體育館外，軍方特別搭設了藍白色調的追思牌樓，上方印有空軍軍徽及「空軍烈士」等字樣，會場內也掛上過俊男與盧季佑身著空軍制服的巨幅遺照，場面莊嚴。

軍方安排追思會於空軍官校體育館舉行，體育館一改平日樣貌，整體以沉穩的深藍色與白色為主色調，兩側走道旁整齊排列著點綴白紗的白色鮮花，舞台中央懸掛著巨幅中華民國國旗，下方則是兩位飛官英氣挺拔的遺照，現場氣氛莊嚴哀戚，一早便坐滿前來弔唁的國軍袍澤、地方官員及眷屬。

賴清德總統對此事故高度重視，本月6日曾先以私人行程南下高雄慰問家屬，今天上午再度搭乘專機前來，直接降落空軍官校的岡山機場，向因公殉職的飛官致上國家最高敬意。

殉職飛官家屬先前曾向軍方表達，期盼爭取從優撫卹、入祀忠烈祠，並希望軍方落實遺眷照顧，正視該型教練機服役年限與安全逃生設備等問題。總統府已於本月11日發布總統令，自失事當日起，特予追晉過俊男、盧季佑為空軍上校。

今天上午9時38分聯合告別式現場由總統頒發褒揚令、舉行追晉儀式，軍方也規畫空軍最高規格追思禮儀，在移靈車隊離開空軍官校途中，預計上午10時10分將由4架教練機編隊飛越官校上空，以軍事傳統「缺席隊形」掠空衝場，不過現場陸續下起陣陣大雨，軍方表示衝場是否照常進行將視天候而定。

殉職飛官過俊男、盧季佑告別式會場，整體以藍白色調為布置視覺，場面莊嚴肅穆。圖／讀者提供