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傳F-16C/D新機即將返國 徐斯儉：按9月底前這時間管制

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
台灣空軍向美方採購F-16C/D Block70戰機首架出廠的6831號機，被網友目擊於日前飛抵德州沃斯堡機場，國防部表示，F-16戰機預計9月底以前應該會回國，目前還是按照這個時程管制。圖為去年底6831號機執行首次試飛任務。（圖／IDF經國號粉專提供）
台灣空軍向美方採購F-16C/D Block70戰機首架出廠的6831號機，被網友目擊於日前飛抵德州沃斯堡機場，國防部表示，F-16戰機預計9月底以前應該會回國，目前還是按照這個時程管制。圖為去年底6831號機執行首次試飛任務。（圖／IDF經國號粉專提供）

我國向美採購的66架F-16C/D Block70戰機，首架出場的「6831」號雙座機，被網友目擊於日前飛抵德州沃斯堡機場，由於裝置適型油箱並加掛3具副油箱及旅行莢艙，媒體傳出可能即將在近期飛返台灣。

國防部副部長徐斯儉今天在立法院表示，F-16戰機的返國行程屬於機敏，部長顧立雄已經說過，9月底以前應該會回國，國防部目前還是按照這個時間來管制。

6831號機被航迷目擊飛抵沃斯堡，據「IDF經國號」粉專透露，這架戰機經德州中轉，目的地將前往加州愛德華空軍基地，並將在當地進行系統驗證測評及ALQ-254電戰系統裝機測試，不會直接飛回台灣。目前產權也仍屬洛馬公司，尚未正式交接給我方。

據粉專推測，6831號機可能循過去F-16A/B Block20「6601」和「6801」號機的模式，留在愛德華空軍基地作為裝備測試機，其餘使用國如韓國、阿聯等也都有留置駐美機體，執行各項系統測試驗證。

航迷也推測，新出廠戰機也可能會優先留在亞歷桑納州土桑空軍基地，交由7聯隊種子教官進行新機接裝訓練，但累積一定出廠數量後才會編組回台。

另一方面，國軍今年下半年預計還將有MQ-9無人偵察機、火山布雷系統和刺針飛彈等多項武器裝備將交貨，外界關切軍方是否已做好接裝準備，徐斯儉說，任何新式武器來都同時做接裝訓練，這是一定要做的，不會等武器來才做訓練，每項武器都一樣。

徐斯儉 國防部 德州

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