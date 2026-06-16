樹王「賴桑」賴倍元獲聘國策顧問 種樹經驗貢獻給國家參考

台中市在大雪山種樹的樹王「賴桑」賴倍元獲總統府聘為國策顧問，他兒子賴建忠今透過「你喝咖啡，我種樹！」的臉書粉絲頁表示，賴桑希望在「種樹」這件人生志業使命上，未來能將這42年來的經驗貢獻給國家政策參考。

賴倍元的大兒子賴建忠為支持父親造林復育的理念，創立了雲道咖啡品牌，推動「你喝咖啡、我種樹」的綠循環理念，將營收一半投入家族的永續造林志業。

他在所經營的「你喝咖啡，我種樹！」的臉書粉絲頁表示，賴桑即將迎來70歲古稀之年華誕，與此前夕，甫獲國家「國策顧問」榮譽一職。跟種樹一樣是沒有收入的活兒，但賴桑對報酬毫不在乎，在「種樹」這件人生志業使命上，未來能將這42年來的經驗貢獻給國家政策參考。這片林場將影響更多有影響力的人，「一起來種樹」這無疑是對他老人家最棒的祝福。

臉書上說「愛樹之人必有共鳴，期待台灣生態永續富饒豐收」。