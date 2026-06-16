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中國海警船擾金門限制水域 海巡巡防艇令航離

中央社／ 金門16日電

4艘中國海警船今天下午侵擾金門限制水域，海巡調派巡防艇併航，以無線電廣播要求轉向航離。海洋委員會海巡署說，中國海警船試圖對外營造具管轄權假象，破壞區域和平與穩定。

海巡署金馬澎分署發布新聞稿表示，下午2時許，第十二巡防區偵獲中國海警船出沒於金門周邊海域，立即調派巡防艇機動應處。

金馬澎分署說，下午3時中國海警「14606」、「14531」、「14607」及「14530」採兩兩1組方式，分別自金門料羅西南方及烈嶼南方航入金門限制水域，第九（金門）海巡隊巡防艇立即快速部署對應、併航驅離，並透過中、英文無線電廣播要求海警船轉向航離，海警船在巡防艇併航監控下，下午5時3分航出金門限制水域。

海巡署表示，中國海警船以灰色地帶活動侵擾海域，試圖對外營造具管轄權假象，破壞區域和平與穩定，海巡署將秉持堅定立場，全程掌握中國海警船動態，妥適部署艦艇強勢驅離，全力捍衛國家主權及海域安全。

金門 海巡署 海洋

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