中國海警船擾金門限制水域 海巡巡防艇令航離

陸軍軍官學校今天舉行102周年校慶活動，來自南美洲巴拉圭的交換學生卡貝拉（Karla Cabella）也成為校園焦點。她是巴拉圭首位赴鳳山陸軍官校就讀的國際交換學生，目前就讀資訊系四年級，4年求學生涯不僅在軍事專業及學業表現亮眼，更以優異成績獲得體能戰技金質獎、EMT-1戰傷救護證照及ALCPT英語測驗成績優異人員等榮譽。

2026-06-16 12:44