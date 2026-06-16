賴總統巡視海軍嵩山雷達站 綠色乖乖坐鎮關鍵軍備

端午節將屆，賴總統今日前往「海軍嵩山雷達站」，慰勉官兵辛勞。賴總統個人臉書粉專披露的雷達機房影像中，敵我識別器通信機種、接收器、激勵器上，都有綠色包裝的「乖乖」坐鎮。

賴總統今日在國防部長顧立雄、國安會諮詢委員劉得金等人陪同下，首先抵達陽明山上的「海軍嵩山雷達站」，聽取任務簡報，並視導官兵生活區。隨後前往「陸軍關渡指揮部」，視導復仇者防空飛彈的接戰演練，聽取無人機暨電戰裝備介紹，並與官兵會餐，頒發加菜金慰勉官兵辛勞。

賴總統個人臉書粉專披露，他曾進入雷達站機房視導雷情，嵩山雷達站職司監控北海、日本等東北亞航線來的飛行器。畫面中相關戰情公告因保密已被模糊化，器材櫃也緊閉，部分關鍵器材如敵我識別器通信機種、雷情接收器、雷達微波激勵器等因有器材名牌可資辨識，且都有一包國民零食「乖乖」坐鎮。這類求裝備穩定運作的「心安」動作，從民間到軍中，廣泛被接受，已成慣例。