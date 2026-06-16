端節勗勉部隊 賴總統：重申三途徑補足國防特別預算

端午節將至，賴清德總統今天前往陽明山的空軍第三雷達中隊與海軍嵩山雷達站，以及位於淡水的關指部后山營區，向所有堅守崗位的國軍弟兄姊妹表達感謝。賴總統說，隨著區域情勢迅速變化，以及國防特別預算遭到大幅度刪減，政府會做國軍最堅實的後盾，透過另提特別條例、追加預算，以及提高年度公務預算等方式，來支持國軍

賴總統在臉書表示，端午節將至，但保衛國家沒有假期。無論是在高山上全天候監控空中動態、掌握海域情資，或是在第一線執行反滲透、反特攻、反突擊任務，國軍始終站在最前面，以專業與責任，捍衛國家安全，也守護2300萬人民自由民主的生活。

賴總統說，這趟行程中，他也看到國軍持續強化科技戰力的成果。像是近期 ALTIUS-600M 攻擊型無人機在實彈射擊展現優異成果；另外，下個月，關指部無人機中隊也即將編成。這都展現出面對新型態威脅，國軍持續導入新興科技，提升整體防衛韌性的決心。

賴總統表示，而隨著區域情勢迅速變化，以及國防特別預算遭到大幅度刪減，政府會做國軍最堅實的後盾，透過另提特別條例、追加預算，以及提高年度公務預算等方式，來支持國軍，確保國防裝備和建設順利推動，落實國防自主的目標。

賴總統說，正因為有全體國軍弟兄姊妹的日夜守護，國人才能安心生活、安心過節。謝謝國軍的付出，讓我們繼續努力，讓人民更安心、讓國家更安全也更穩健向前。