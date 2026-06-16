快訊

三大法人買超582億元！外資3天回補逾千億 台積電尾盤急拉台股收最高

國內最小日本腦炎病例！花蓮3月大女嬰發病逾半個月才確診 仍住院中

颱風恐生成「東北大迴轉」 他指一預測模式距台灣較近

聽新聞
0:00 / 0:00

端午節勗勉部隊 賴總統強調：落實國防自主目標

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

端午節將屆，賴清德總統說，保家衛國沒有假期，因為有國軍堅守崗位，國人才能安心過節。16日上午他前往勗勉「海軍嵩山雷達站」及「陸軍關渡指揮部」，感謝國軍以專業與責任捍衛國家安全。他強調政府一定會做國軍最堅實的後盾，確保國防裝備和建設順利推動，落實國防自主目標。

賴總統首先抵達「海軍嵩山雷達站」，聽取任務簡報，並視導官兵生活區。隨後，前往「陸軍關渡指揮部」，視導防空接戰演練，並聽取無人機暨電戰裝備介紹，亦分別頒發加菜金慰勉官兵辛勞。

賴總統勗勉表示，今天稍早，他先到陽明山的空軍第三雷達中隊以及海軍嵩山雷達站，看到國軍弟兄姊妹全天候監控空中動態、掌握北部海域目標識別及情資傳報，對於整體防衛應變，能夠提供最即時、最精準的支援。

賴總統說，關指部后山營區，各位弟兄姊妹也都肩負台北都會區的防衛重任，透過全天候編組的淡水河防戰備及台北戰鬥隊，執行反滲透、反特攻以及反突擊等任務，守護區域安全。尤其，大家除了平時整備工作，也負責淡水、基隆、新店及雙溪等地區的災害防救任務，非常辛苦。

他代表全體國人向各位表達最誠摯的感謝，謝謝大家用專業與責任，捍衛國家安全，也守護2300萬人民自由民主的生活方式。

賴總統指出，下個月，關指部將編成無人機中隊，他也看到這個月初，實彈射擊成績優異的ALTIUS-600M攻擊型無人機。這充分展現出國軍因應新型態威脅、導入新興科技的具體進展。面對區域情勢快速變化，要持續精進戰訓、善用科技、強化不對稱作戰能量，打造更具韌性的國防體系。

他說，政府一定會做國軍最堅實的後盾。對於國防特別預算遭到大幅度的刪減，不會放棄，會另提特別條例，或透過追加預算以及提高年度公務預算等方式來支持國軍，確保國防裝備和建設順利推動，落實國防自主的目標。

端午節 國軍 賴清德

延伸閱讀

賴清德赴關渡指揮部勗勉 再提國防特別預算遭刪「我不會放棄」

影／賴清德總統赴關指部慰勉官兵 視導復仇者飛彈車演練

陸官校慶M1A2T戰車、海馬士亮相 陸軍司令：官校培養軍官非企業家

總統：做生醫產業最堅實後盾　打造下一座護國神山

相關新聞

T-34教練機失事2飛官殉職 明告別式教練機衝場致敬

空軍岡山基地6月2日發生T-34教練機失事意外，中校飛官過俊男、盧季佑不幸殉職，軍方規畫明天上午9時，在空軍官校南區體育館舉行聯合告別式，賴清德總統將親臨頒發褒揚令，為表彰兩位飛官為國奉獻功勳，總統府日前已發布總統令，自失事當日起追晉過俊男、盧季佑為空軍上校。

影／陸官校慶展示新裝備 M1A2T戰車首度南部亮相

陸軍軍官學校今天舉行102周年校慶活動，現場最大亮點之一就是美製M1A2T主力戰車首度在陸官校園公開展示，吸引大批校友、軍事迷與民眾圍觀拍照。這次校慶除展示M1A2T戰車外，也同步展出海馬士多管火箭系統（HIMARS）、雷霆2000火箭車，以及多型無人機裝備，包括Altius 600攻擊型無人機、戰術型無人機等，展現陸軍近年戰力轉型成果。

賴清德赴關渡指揮部勗勉　再提國防特別預算遭刪　「我不會放棄」

端午節將至，賴清德總統今天中午至陸軍關渡指揮部，與駐守的國軍弟兄共進午餐並頒發加菜金。賴清德表示，對於國防特別預算遭到大幅度的刪減，他不會放棄，會維持原有的預算，透過追加預算及提高年度預算等方式確保國防裝備和建設順利推動。

遠從南美來台圓夢 巴拉圭首位陸官女生獲戰技金質獎

陸軍軍官學校今天舉行102周年校慶活動，來自南美洲巴拉圭的交換學生卡貝拉（Karla Cabella）也成為校園焦點。她是巴拉圭首位赴鳳山陸軍官校就讀的國際交換學生，目前就讀資訊系四年級，4年求學生涯不僅在軍事專業及學業表現亮眼，更以優異成績獲得體能戰技金質獎、EMT-1戰傷救護證照及ALCPT英語測驗成績優異人員等榮譽。

陸官校慶迎傑出校友 女軍官赴美深造獲雙學位

陸軍軍官學校今天舉行102周年校慶活動，除展示M1A2T戰車等多項新式裝備外，派赴美國色岱爾軍校（The Citadel）深造的陸官94期女畢業生傅子薰也返校參與盛會，分享留學及軍事教育歷程，成為校慶焦點之一。

陸官校慶秀新型裝備 陸軍司令：官校培養軍官非企業家

陸軍軍官學校今天舉行102周年校慶，陸軍司令呂坤修主持時勉勵官校生，官校是要培養未來的軍官，不是士兵，不是培養會賺錢的董事長，也不是有名的企業家。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。