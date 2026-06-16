端午節勗勉部隊 賴總統強調：落實國防自主目標

端午節將屆，賴清德總統說，保家衛國沒有假期，因為有國軍堅守崗位，國人才能安心過節。16日上午他前往勗勉「海軍嵩山雷達站」及「陸軍關渡指揮部」，感謝國軍以專業與責任捍衛國家安全。他強調政府一定會做國軍最堅實的後盾，確保國防裝備和建設順利推動，落實國防自主目標。

賴總統首先抵達「海軍嵩山雷達站」，聽取任務簡報，並視導官兵生活區。隨後，前往「陸軍關渡指揮部」，視導防空接戰演練，並聽取無人機暨電戰裝備介紹，亦分別頒發加菜金慰勉官兵辛勞。

賴總統勗勉表示，今天稍早，他先到陽明山的空軍第三雷達中隊以及海軍嵩山雷達站，看到國軍弟兄姊妹全天候監控空中動態、掌握北部海域目標識別及情資傳報，對於整體防衛應變，能夠提供最即時、最精準的支援。

賴總統說，關指部后山營區，各位弟兄姊妹也都肩負台北都會區的防衛重任，透過全天候編組的淡水河防戰備及台北戰鬥隊，執行反滲透、反特攻以及反突擊等任務，守護區域安全。尤其，大家除了平時整備工作，也負責淡水、基隆、新店及雙溪等地區的災害防救任務，非常辛苦。

他代表全體國人向各位表達最誠摯的感謝，謝謝大家用專業與責任，捍衛國家安全，也守護2300萬人民自由民主的生活方式。

賴總統指出，下個月，關指部將編成無人機中隊，他也看到這個月初，實彈射擊成績優異的ALTIUS-600M攻擊型無人機。這充分展現出國軍因應新型態威脅、導入新興科技的具體進展。面對區域情勢快速變化，要持續精進戰訓、善用科技、強化不對稱作戰能量，打造更具韌性的國防體系。

他說，政府一定會做國軍最堅實的後盾。對於國防特別預算遭到大幅度的刪減，不會放棄，會另提特別條例，或透過追加預算以及提高年度公務預算等方式來支持國軍，確保國防裝備和建設順利推動，落實國防自主的目標。