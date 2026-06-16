T-34失事殉職2飛官明告別式 教練機「缺席隊形」衝場致敬

空軍岡山基地6月2日發生T-34教練機失事意外，中校飛官過俊男、盧季佑不幸殉職，軍方規畫明天上午9時，在空軍官校南區體育館舉行聯合告別式，賴清德總統將親臨頒發褒揚令，為表彰兩位飛官為國奉獻功勳，總統府日前已發布總統令，自失事當日起追晉過俊男、盧季佑為空軍上校。

過俊男與盧季佑駕駛機號3414的T-34C初級教練機在本月2日上午執行模擬發動機失效航線訓練，起飛21分鐘後在跑道北端墜落，2人不幸殉職，事故發生後空軍隨即成立專案小組展開調查，並下令同型機全面停飛進行「天安四號」飛安特檢，直至本月13日才首度復飛。

賴清德總統對此事故高度重視，本月6日曾南下高雄，由顧立雄、鄭榮豐等人陪同，前往殯儀館豎靈處向殉職飛官行禮致意並慰問家屬。

家屬當時向軍方表達，期盼爭取從優撫卹、入祀忠烈祠，並希望軍方落實遺眷照顧，正視該型教練機服役年限與安全逃生設備等問題。

國防部隨後協助家屬辦理治喪與撫卹事宜。總統府並於本月11日正式發布總統令，公告追晉故空軍中校過俊男、盧季佑為空軍上校，此令自今年6月2日生效，以彰顯其為國盡忠之榮譽。

明天上午聯合告別式上，除由總統頒發褒揚令、舉行追晉儀式外，軍方也規畫空軍最高規格追思禮儀，在移靈車隊離開空軍官校、前往火化場途中，將由4架T-34教練機編隊飛越會場上空，以軍事傳統的「缺席隊形」掠空衝場。

屆時4架教練機編隊通過上空時，代表殉職飛官位置的其中一架教練機，將脫離編隊、拉升航角直衝天際，留下一個空缺位置，象徵2位飛官已圓滿完成最後一次任務，其飛行編位將永遠留給同袍，藉此向2位殉職飛官致上空軍最崇高的敬意與不捨。