影／陸官校慶展示新裝備 M1A2T戰車首度南部亮相

陸軍軍官學校今天舉行102周年校慶活動，現場最大亮點之一就是美製M1A2T主力戰車首度在陸官校園公開展示，吸引大批校友、軍事迷與民眾圍觀拍照。這次校慶除展示M1A2T戰車外，也同步展出海馬士多管火箭系統（HIMARS）、雷霆2000火箭車，以及多型無人機裝備，包括Altius 600攻擊型無人機、戰術型無人機等，展現陸軍近年戰力轉型成果。

陸軍司令呂坤修在校慶致詞時表示，未來陸軍將陸續接裝M1A2T戰車、海馬士多管火箭系統、陸射劍二防空系統及各型無人機等新式裝備，唯有一流人才搭配一流裝備，才能發揮最大戰力，官校生應持續吸收新知、勇於創新，以新科技、新訓練及新思維迎接未來挑戰，他強調，創新不僅是科技進步，更是觀念革新，面對未來威脅，國軍必須成為戰術創新的引領者，而非被動跟隨者。

M1A2T被稱為「地表最強戰車」之一，是台灣向美國採購的最新主力戰車型號，未來將逐步取代部分老舊CM11與M60A3戰車。其具備120公厘滑膛砲、先進熱像瞄準與數位化射控系統，大幅提升夜戰與遠距離接戰能力。

陸軍軍官學校今天舉行102周年校慶活動，現場舉辦學生部隊閱兵。記者劉學聖／攝影

陸軍軍官學校今天舉行102周年校慶活動，現場展示陸軍最新裝備。記者劉學聖／攝影

陸軍軍官學校今天舉行102周年校慶活動，邀請特戰官兵現場演出精彩戰技。記者劉學聖／攝影

陸軍軍官學校今天舉行102周年校慶活動，現場舉辦學生部隊閱兵。記者劉學聖／攝影

陸軍軍官學校今天舉行102周年校慶活動，現場舉辦學生部隊閱兵，有學生身體不適被帶離。記者劉學聖／攝影

陸軍軍官學校今天舉行102周年校慶活動，邀請特戰官兵現場演出精彩戰技。記者劉學聖／攝影

陸軍軍官學校今天舉行102周年校慶活動，現場舉辦學生部隊閱兵。記者劉學聖／攝影

陸軍軍官學校今天舉行102周年校慶活動，現場展示海馬士多管火箭系統。記者劉學聖／攝影

陸軍軍官學校今天舉行102周年校慶活動，現場展示Altius 600攻擊型無人機。記者劉學聖／攝影

陸軍軍官學校今天舉行102周年校慶活動，陸軍司令呂坤修主持校慶典禮。記者劉學聖／攝影

陸軍軍官學校今天舉行102周年校慶活動，邀請特戰官兵現場演出精彩戰技。記者劉學聖／攝影

陸軍軍官學校今天舉行102周年校慶活動，邀請特戰官兵現場演出精彩戰技。記者劉學聖／攝影

陸軍軍官學校今天舉行102周年校慶活動，現場舉辦學生部隊閱兵。記者劉學聖／攝影

陸軍軍官學校今天舉行102周年校慶活動，邀請特戰官兵現場演出精彩戰技。記者劉學聖／攝影

陸軍軍官學校今天舉行102周年校慶活動，現場舉辦學生部隊閱兵。記者劉學聖／攝影

陸軍軍官學校今天舉行102周年校慶活動，現場舉辦學生部隊閱兵。記者劉學聖／攝影

陸軍軍官學校今天舉行102周年校慶活動，現場舉辦學生部隊閱兵。記者劉學聖／攝影

陸軍軍官學校今天舉行102周年校慶活動，美製M1A2T主力戰車首度在陸官校園公開展示。記者劉學聖／攝影