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賴清德赴關渡指揮部勗勉 再提國防特別預算遭刪「我不會放棄」
端午節將至，賴清德總統今天中午至陸軍關渡指揮部，與駐守的國軍弟兄共進午餐並頒發加菜金。賴清德表示，對於國防特別預算遭到大幅度的刪減，他不會放棄，會維持原有的預算，透過追加預算及提高年度預算等方式確保國防裝備和建設順利推動。
賴清德總統今天上午11時許在國防部長顧立雄陪同下，至淡水關渡指揮部后山營區勗勉端節連假時間留守營區的國軍弟兄。賴清德並視導防空接戰演練及參觀電戰大樓設施，隨後來到餐廳與國軍弟兄共進午餐並頒發加菜金。
賴清德致詞時指出，面對區域情勢快速變化，要持續精進戰訓，善用科技強化部隊作戰能量，打造更具韌性的國防體系。賴清德表示，下個月關指部即將編成無人機中隊，也看到月初實彈射擊成績優異的Altius 600M攻擊型無人機。
賴清德話鋒一轉表示，對於國防特別預算遭到大幅度的刪減，我們不會放棄，會維持原有的預算，透過追加預算以及提高年度預算等方式，來支持國軍，確保國防裝備和建設順利推動。
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