賴清德赴關渡指揮部勗勉　再提國防特別預算遭刪　「我不會放棄」

端午節將至，賴清德總統今天中午至陸軍關渡指揮部，與駐守的國軍弟兄共進午餐並頒發加菜金。賴清德表示，對於國防特別預算遭到大幅度的刪減，他不會放棄，會維持原有的預算，透過追加預算及提高年度預算等方式確保國防裝備和建設順利推動。

賴清德總統今天上午11時許在國防部長顧立雄陪同下，至淡水關渡指揮部后山營區勗勉端節連假時間留守營區的國軍弟兄。賴清德並視導防空接戰演練及參觀電戰大樓設施，隨後來到餐廳與國軍弟兄共進午餐並頒發加菜金。

賴清德致詞時指出，面對區域情勢快速變化，要持續精進戰訓，善用科技強化部隊作戰能量，打造更具韌性的國防體系。賴清德表示，下個月關指部即將編成無人機中隊，也看到月初實彈射擊成績優異的Altius 600M攻擊型無人機。

賴清德話鋒一轉表示，對於國防特別預算遭到大幅度的刪減，我們不會放棄，會維持原有的預算，透過追加預算以及提高年度預算等方式，來支持國軍，確保國防裝備和建設順利推動。

賴清德在顧立雄陪同下至關指部勗勉端節連假時間留守營區的國軍弟兄。記者黃子騰／攝影

賴清德視導防空接戰演練。記者黃子騰／攝影

參加操演的飛彈發射車。記者黃子騰／攝影