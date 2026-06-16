遠從南美來台圓夢 巴拉圭首位陸官女生獲戰技金質獎

陸軍軍官學校今天舉行102周年校慶活動，來自南美洲巴拉圭的交換學生卡貝拉（Karla Cabella）也成為校園焦點。她是巴拉圭首位赴鳳山陸軍官校就讀的國際交換學生，目前就讀資訊系四年級，4年求學生涯不僅在軍事專業及學業表現亮眼，更以優異成績獲得體能戰技金質獎、EMT-1戰傷救護證照及ALCPT英語測驗成績優異人員等榮譽。

卡貝拉表示，高中時曾赴美國參與文化交流，因此對國際交換及跨文化學習一直抱持高度興趣，進而選擇來台灣就讀陸軍官校。她說，在校期間最難忘的是緊急醫療技術員（EMT）戰傷救護訓練，高強度課程讓她學會在危急情況下快速評估傷患、執行急救，也深刻體會團隊合作的重要性，並在課程中獲得第5名佳績。

除專業訓練外，卡貝拉也曾擔任入伍訓練實習班長，協助新生適應軍事生活，並參與武器操作等訓練。她表示，這段經歷不僅提升領導能力，也讓自己的中文溝通能力大幅進步。

卡貝拉說，希望透過自身經歷鼓勵更多和她一樣遠赴異國追夢的年輕人，勇敢迎接挑戰、自信展現自我。她認為，穿上軍服不只是榮耀，更代表責任與使命，期許自己未來持續精進，在人生舞台上發光發熱，也為巴拉圭與台灣之間的交流貢獻心力。