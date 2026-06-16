陸官校慶迎傑出校友 女軍官赴美深造獲雙學位

陸軍軍官學校今天舉行102周年校慶活動，除展示M1A2T戰車等多項新式裝備外，派赴美國色岱爾軍校（The Citadel）深造的陸官94期女畢業生傅子薰也返校參與盛會，分享留學及軍事教育歷程，成為校慶焦點之一。

傅子薰高中就讀台中市東山高中體育班，除了專長項目是游泳，也跑步、玩三鐵，當初因軍校仍有出國深造機會，才毅然而然就讀陸軍官校，代表陸軍官校赴美就讀美國南卡羅來納州色岱爾軍校。

傅子薰在美期間表現優異，不僅完成心理學與數學雙主修學位，另副修教育學，更以象徵美國大學前段卓越畢業生的「極優等畢業（Magna Cum Laude）」成績完成學業。

除學業表現亮眼外，傅子薰也積極參與校園事務及體育活動，曾擔任學生幹部職務，培養領導統御與溝通協調能力，並勇奪「年度最佳非校隊女運動員獎」，展現文武兼備的實力。

傅子薰受訪表示，當初選擇赴美求學，是因為相信真正的成長來自離開熟悉環境，在挑戰中重新建立自己。初到美國時，面對高強度軍事訓練、語言壓力及文化差異，曾一度懷疑自己能否適應，但想到肩負代表台灣陸軍官校的責任，仍選擇咬牙堅持。

她說，在異鄉求學過程中，最大的收穫不只是能力提升，更重要的是學會如何在困境中保持理性與責任感。一路走來所獲得的榮譽，不僅是成績上的肯定，也是對自我要求與堅持的累積。