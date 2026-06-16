陸官校慶M1A2T戰車、海馬士亮相 陸軍司令：官校培養軍官非企業家

陸軍軍官學校今天舉行102周年校慶，陸軍司令呂坤修主持時勉勵官校生，官校是要培養未來的軍官，不是士兵，不是培養會賺錢的董事長，也不是有名的企業家。

陸官校慶並在校園展示軍事裝備，包括M1A2T戰車、海馬士多管火箭、AlTISU 600無人機、目獲型無人機、戰術一、二型無人機、雷霆2000火箭砲車等裝備。校慶活動中，並表揚35期鄧祖林上將、39期曾軍林上將及40期趙世章上將等3名傑出校友，肯定其對國軍建軍備戰的卓著貢獻。

陸軍司令呂坤修指出，未來陸軍將陸續接裝M1A2T戰車、海馬士多管火箭系統、陸射劍二防空系統及各型無人機等新式裝備，唯有一流人才搭配一流裝備，才能發揮最大戰力，官校生應持續吸收新知、勇於創新，以新科技、新訓練及新思維迎接未來挑戰。

呂坤修也以近期陸軍執行精準飛彈及重炮射擊訓練為例指出，部隊已由過去集中部署模式，調整為分散配置、偽裝隱蔽等貼近實戰方式，展現國軍因應現代戰場需求的思維轉變。他強調，創新不僅是科技進步，更是觀念革新，面對未來威脅，國軍必須成為戰術創新的引領者，而非被動跟隨者。

陸軍司令呂坤修致詞時，分享自身求學歷程，說他當年因家境不寬裕，加上嚮往穿上軍服的榮耀感，高中畢業後選擇報考陸軍官校，希望減輕家庭負擔，也為自己開創人生道路。隨著軍旅生涯歷練，他逐漸體會「軍服不只是一套制服，更承載前輩榮耀、國人期待及國家賦予的使命」、「軍人不僅是一份職業，更是攸關國家生存與發展的重要志業」。

呂坤修提及，陸軍今年起放寬官校生休假及外出規定，希望培養學生自律、自主與自我管理能力；官校是培養未來的軍官，不是士兵，不是培養會賺錢的董事長，也不是有名的企業家，而要培養保護人民生命財產，保護國家，捍衛國家的安全、主權的中流砥柱。

陸軍官校今天102周年校慶下起大雨。記者林保光／攝影

陸軍司令呂坤修（前右）頒發傑出校友。記者林保光／攝影

陸軍官校今天102周年校慶，女生聯隊通過司令台。記者林保光／攝影

陸軍官校今天102周年校慶，女生聯隊通過司令台。記者林保光／攝影

陸軍司令呂坤修（舉手禮者）到陸軍官校。記者林保光／攝影

陸軍官校今天102周年校慶展示裝備。記者林保光／攝影