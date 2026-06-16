快訊

美日菲三國聯手在印太布局！台灣該如何應對？

宜蘭消防局餐費核銷弊案向上延燒 消防局長被帶走：相信同仁清白

還有甜甜價嗎？總裁缺席日銀仍升息1碼至31年最高 日圓升幅收斂

聽新聞
0:00 / 0:00

陸官校慶M1A2T戰車、海馬士亮相 陸軍司令：官校培養軍官非企業家

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導
陸軍官校今天102周年校慶展示裝備。記者林保光／攝影
陸軍官校今天102周年校慶展示裝備。記者林保光／攝影

陸軍軍官學校今天舉行102周年校慶，陸軍司令呂坤修主持時勉勵官校生，官校是要培養未來的軍官，不是士兵，不是培養會賺錢的董事長，也不是有名的企業家。

陸官校慶並在校園展示軍事裝備，包括M1A2T戰車、海馬士多管火箭、AlTISU 600無人機、目獲型無人機、戰術一、二型無人機、雷霆2000火箭砲車等裝備。校慶活動中，並表揚35期鄧祖林上將、39期曾軍林上將及40期趙世章上將等3名傑出校友，肯定其對國軍建軍備戰的卓著貢獻。

陸軍司令呂坤修指出，未來陸軍將陸續接裝M1A2T戰車、海馬士多管火箭系統、陸射劍二防空系統及各型無人機等新式裝備，唯有一流人才搭配一流裝備，才能發揮最大戰力，官校生應持續吸收新知、勇於創新，以新科技、新訓練及新思維迎接未來挑戰。

呂坤修也以近期陸軍執行精準飛彈及重炮射擊訓練為例指出，部隊已由過去集中部署模式，調整為分散配置、偽裝隱蔽等貼近實戰方式，展現國軍因應現代戰場需求的思維轉變。他強調，創新不僅是科技進步，更是觀念革新，面對未來威脅，國軍必須成為戰術創新的引領者，而非被動跟隨者。

陸軍司令呂坤修致詞時，分享自身求學歷程，說他當年因家境不寬裕，加上嚮往穿上軍服的榮耀感，高中畢業後選擇報考陸軍官校，希望減輕家庭負擔，也為自己開創人生道路。隨著軍旅生涯歷練，他逐漸體會「軍服不只是一套制服，更承載前輩榮耀、國人期待及國家賦予的使命」、「軍人不僅是一份職業，更是攸關國家生存與發展的重要志業」。

呂坤修提及，陸軍今年起放寬官校生休假及外出規定，希望培養學生自律、自主與自我管理能力；官校是培養未來的軍官，不是士兵，不是培養會賺錢的董事長，也不是有名的企業家，而要培養保護人民生命財產，保護國家，捍衛國家的安全、主權的中流砥柱。

陸軍官校今天102周年校慶下起大雨。記者林保光／攝影
陸軍官校今天102周年校慶下起大雨。記者林保光／攝影

陸軍司令呂坤修（前右）頒發傑出校友。記者林保光／攝影
陸軍司令呂坤修（前右）頒發傑出校友。記者林保光／攝影

陸軍官校今天102周年校慶，女生聯隊通過司令台。記者林保光／攝影
陸軍官校今天102周年校慶，女生聯隊通過司令台。記者林保光／攝影

陸軍官校今天102周年校慶，女生聯隊通過司令台。記者林保光／攝影
陸軍官校今天102周年校慶，女生聯隊通過司令台。記者林保光／攝影

陸軍司令呂坤修（舉手禮者）到陸軍官校。記者林保光／攝影
陸軍司令呂坤修（舉手禮者）到陸軍官校。記者林保光／攝影

陸軍官校今天102周年校慶展示裝備。記者林保光／攝影
陸軍官校今天102周年校慶展示裝備。記者林保光／攝影

陸軍司令呂坤修。記者林保光／攝影
陸軍司令呂坤修。記者林保光／攝影

陸軍 呂坤修 火箭

延伸閱讀

萬能科大畢典登場 莊暢：解決問題的能力不會被AI取代

大學生畢業後不知道做什麼？PwC 用這招幫忙找答案

浪花伴畢業！開瑄、正義國小學生牽罟體驗 完成專屬海洋啟航禮

畢業禮超有感！雲林縣議長獎首送20吋行李箱 學生收到喊「很喜歡」

相關新聞

陸官校慶秀新型裝備 陸軍司令：官校培養軍官非企業家

陸軍軍官學校今天舉行102周年校慶，陸軍司令呂坤修主持時勉勵官校生，官校是要培養未來的軍官，不是士兵，不是培養會賺錢的董事長，也不是有名的企業家。

美伊簽署諒解備忘錄 旅美學者：台灣應觀察 面對強權善用戰略籌碼

美伊簽署合作諒解備忘錄（MOU），朝停戰邁出一大步。旅美學者翁履中分析，台灣該觀察，小國或中等強權面對大國壓力，不一定能在正面軍事力量上取勝，但可以透過地理位置、供應鏈節點、能源通道、國際市場成本與區域代理人，創造讓強權不得不談判的籌碼，伊朗這次最有效的牌，不是它能打贏美國，而是它能讓世界付出代價。

國防部開辦官兵貸款防為錢犯罪 但難救財務高風險者

軍人若沉迷網路賭博等原因借高利貸，會被軍方強制退伍，但軍方仍須發給退休金，業者算準當事人就有錢還債。國防部決定開辦國軍官兵貸款，以一定金額提供紓困，解決官兵財務問題。 但資深記者程嘉文調查發現，原本就是財務高風險的人員，即便有軍中紓困貸款，幫助也有限。

我訂購F-16D飛抵德州 傳近期將返國

媒體報導宣稱，近日在軍情局的芝山營區，有美籍人士「進駐」，疑似美國與台灣加強情報合作。實際上，雙方的情報合作並非祕密，國防部長顧立雄今年初曾表示，國軍今年將開發衛星影像ＡＩ自動辨識系統的原型；國安局長蔡明彥去年公開證實，台灣與「五眼聯盟」（美、英、加、澳、紐）有實際且即時性的情報交流。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。