美伊簽署諒解備忘錄 旅美學者：台灣應觀察 面對強權善用戰略籌碼

美伊簽署合作諒解備忘錄（MOU），朝停戰邁出一大步。旅美學者翁履中分析，台灣該觀察，小國或中等強權面對大國壓力，不一定能在正面軍事力量上取勝，但可以透過地理位置、供應鏈節點、能源通道、國際市場成本與區域代理人，創造讓強權不得不談判的籌碼，伊朗這次最有效的牌，不是它能打贏美國，而是它能讓世界付出代價。

翁履中指出，這份美伊和平協議，川普當然會宣稱是勝利。從政治操作來看，他也確實有理由這樣包裝。戰爭停了、荷姆茲海峽要開了、美國海軍封鎖要解除，油價可能回落，美股也可能因為地緣政治風險下降而出現樂觀反應。但從戰略角度看，這很難說是一場大勝，比較像是現實壓力下的停損。

翁履中指出，美國原本想靠軍事壓力迫使伊朗讓步，甚至讓伊朗政權內部動搖。但伊朗政權還在，核問題沒有真正解決，真主黨與黎巴嫩戰線仍然不穩，以色列也不完全買單。川普最後拿到的，是伊朗同意讓荷姆茲海峽恢復通行，讓全球能源市場回到某種程度的正常運作。

翁履中點出，美國軍力仍然強大，但軍事優勢不保證政治成果。美國可以攻擊伊朗，可以摧毀部分軍事與核設施，可以削弱伊朗海軍能力，但美國不一定能創造一個自己想要的伊朗。伊朗也許被削弱了，但它仍然能用荷姆茲海峽、代理人網絡、核談判與區域衝突來反制美國。

翁履中強調，小國或中等強權面對大國壓力，不一定能在正面軍事力量上取勝，但可以透過地理位置、供應鏈節點、能源通道、國際市場成本與區域代理人，創造讓強權不得不談判的籌碼。伊朗這次最有效的牌，不是它能打贏美國，而是它能讓世界付出代價。

翁履中說，荷姆茲海峽就是伊朗的戰略籌碼。它把一個過去常被視為理論上的威脅，變成真正影響全球經濟的現實壓力。一旦油價上升、航運受阻、能源市場不穩，川普就不只是跟伊朗談判，而是同時在跟美國選民、全球市場、盟友信心與國內通膨壓力談判。這就是為什麼美國最後必須回到協議桌。

翁履中說，川普不是突然變溫和，而是他看到戰爭成本開始超過政治收益。但川普最大的風險，是他太習慣把「宣布協議」當成「解決問題」。美伊之間真正的結構性矛盾沒有消失。伊朗核計畫沒有結束，以色列與真主黨衝突沒有結束，伊朗在區域內的代理人網絡沒有消失，美國與以色列對風險承受度的差異也沒有消失。今天的和平協議，可能只是把戰爭從軍事戰場暫時轉回外交談判桌。

翁履中說，對美國盟友來說，這場美伊衝突還有一個更深層提醒：美國就算用強硬語言表達支持，也不會是無限承諾。美國可以很強硬，但也可能因現實壓力而轉向。美國可以支持盟友，但一定會計算成本。當戰爭開始影響美國國內經濟與選民情緒，華府的優先順序就會改變。這不是背叛，而是大國政治的常態。

翁履中表示，和平當然大家都想要，但和平不可能靠社群貼文或簡單善意就能完成。真正的問題是，伊朗是否願意讓核計畫受到可信限制，以色列是否願意克制黎巴嫩戰線，美國是否有能力約束盟友與對手，而川普是否能把一場政治上的停損，轉化成國內支持的力量。