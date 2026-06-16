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我訂購F-16D飛抵德州 傳近期將返國

聯合報／ 記者程嘉文 ／台北報導

媒體報導宣稱，近日在軍情局的芝山營區，有美籍人士「進駐」，疑似美國與台灣加強情報合作。實際上，雙方的情報合作並非祕密，國防部長顧立雄今年初曾表示，國軍今年將開發衛星影像ＡＩ自動辨識系統的原型；國安局長蔡明彥去年公開證實，台灣與「五眼聯盟」（美、英、加、澳、紐）有實際且即時性的情報交流。

對此國防部回應，軍情局依「國家情報工作法」及「國家機密保護法」，執行情報工作，維護國家安全，國防部對外界相關臆測沒有說明。

另外有美國網友拍到，我國訂購六十六架F-16戰機，最先出廠的「六八三一」號雙座F-16D，日前飛抵德州渥斯堡基地，媒體懷疑近日可能啟程返國。國防部同樣表示不回應，國防部長顧立雄先前則在立院說，第一架飛機將於今年第三季返國。

知情人士指出，美與我的情報合作，最明顯項目，仍是電訊情報接收與分析。兩國還有邦交的時代，美軍在台灣就設有監聽基地，中美斷交後，也始終在陽明山的梅園營區繼續運作。我從事訊號情報蒐集單位包括軍情局、電展室、國安局科技中心等，也都各自與美有合作關係。

F-16 德州 國防部長

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