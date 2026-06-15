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空軍：F-16V blk70戰機 現依美軍規劃全力接裝整備

中央社／ 台北15日電
圖為F-16V BLK70戰機示意。圖／洛克希德馬丁公司官網
圖為F-16V BLK70戰機示意。圖／洛克希德馬丁公司官網

台灣向美軍購的F-16V戰機，傳出首架戰機疑似自美國起飛返台。空軍司令部今天表示，空軍對美採購F-16V blk70戰機，現依美空軍規劃全力推動接裝整備工作，並管制美方於計畫節點執行戰機飛交返國作業。

網友taxiwaymike今天於社群網站Instagram分享機號「6831」的F-16V blk70戰機照片，標註拍攝地點為德州沃斯堡（Fort Worth）海空聯合預備基地（Naval AirStation Joint Reserve Base），機號「6831」雙座F-16V正是台灣向美國軍購66架F-16V blk70的首架出廠戰機，製造商洛克希德．馬丁公司於去年3月舉行首架機出廠典禮。

由於網友taxiwaymike所貼出的照片顯示，這架機號「6831」的F-16V blk70戰機掛載3個副油箱與行李莢艙，引發外界議論是否已正在飛返台灣。

對此，空軍司令部回應中央社記者詢問指出，空軍對美採購F-16V blk70戰機，現依美空軍規劃全力推動接裝整備工作，並管制美方於計畫節點執行戰機飛交返國作業。

空軍表示，有關戰機飛交返國事宜，內容涉及機敏，援例不予評論。

知情人士告訴中央社記者，目前出廠F-16V blk70戰機，仍需進行接裝整備工作，距離戰機飛返台灣的時間「沒有那麼早」。

F-16V 空軍 戰機

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