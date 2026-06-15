空軍：F-16V blk70戰機 現依美軍規劃全力接裝整備

國安局公開宣布設立網路窗口，鼓勵大陸民眾提供情報。對此，前高階情報官員指出，情報戰公開化的確是近年趨勢，但目前看來政府此舉所強調，「內宣」效果似乎更甚於實際情報收穫。另外，此舉某一程度向可能敵人「開大門」，蒐集到的情報務必提高警覺，防範被對方「打蛇隨棍上」，就可能得不償失。

2026-06-15 00:00