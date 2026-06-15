美軍進駐軍情局？ 國防部：對臆測報導沒有說明

媒體今天報導，美軍今年已派員進駐軍情局。國防部表示，軍情局依「國家情報工作法」及「國家機密保護法」，執行情報工作，維護國家安全，對於相關臆測報導，國防部沒有說明。

中國時報今天引述不具名消息來源報導稱，今年以來，美軍已派員進駐軍情局，是軍情局第一次有美軍進駐，內部人員看到有外國人在局內走動，都覺得很意外；國防部針對中國時報的報導，回覆中央社記者詢問做出上述回應。

國安戰略學者、開南大學副教授陳文甲告訴中央社記者，從戰略角度觀察，將「美方人員進入軍情局」視為破天荒，是對表象的放大解讀，因為自1949年兩岸分隔分治以來，台美情報合作即建立在共同對中戰略需求上，縱使歷經斷交與法制轉換，其合作透過制度外機制持續運作，涵蓋情資交換、技術支援與人員訓練，從未實質中斷。

陳文甲解釋，軍情局作為對中情報蒐研的核心節點，執行掌握戰略預警情報蒐集與研析的重責，美方若強化與台灣的互動，代表雙方情報鏈已由過去的「間接支援」轉向「前端整合」，強化即時性與協同性；在印太戰略架構下，台海屬於高敏感前沿區域，情報價值顯著提升，而這類互動也反映台美已進入準同盟的協同運作層級。

國防院學者蘇紫雲指出，情報相關新聞屬於敏感領域、仍要客觀查證，但相關戰略情報交流有助於形成「情報嚇阻」（intelligence deterrence），而國安局2023年在立法院備詢時指出，台灣目前與「五眼聯盟」有實際且即時性的情報交流，而五眼聯盟為包含美國在內的澳大利亞、加拿大、紐西蘭與英國等5國。

蘇紫雲說明，若台灣與友盟擴大戰略情報合作、或美方長駐軍情局一事為真，可能的交流項目包含人力情報、電子情報等領域。