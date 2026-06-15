專家：中國研發機器狼用於台海衝突　台應多層次防禦

中國對台軍事威脅不斷之際，美國專家近期接受中央社記者專訪表示，中國正在研發「機器狼」，能在台海衝突初期派出機器人而非士兵，用於偵察登陸區、運送物資等，北京恐因此認為初期損失的政治成本變低；台灣應採取多層次防禦。

華府智庫「捍衛民主基金會」（The Foundation forDefense of Democracies）中國計畫資深主任辛格頓（Craig Singleton）、資深研究分析員柏南（Jack Burnham）日前發表「中國的戰狼：從商業技術到戰鬥力」（China’s War Wolves: From Commercial Techto Combat Power）報告。

報告摘要指出，中國人民解放軍對「智慧化戰爭」的擁抱，反映其正在系統性地將人工智慧（AI）、機器人技術及無人系統整合至前線行動之中。

●機器狼打頭陣 戰爭初期用於偵察、運送物資

辛格頓近日接受記者專訪表示，中國正在研發外觀類似「機器狼」的四足地面機器人，其大小和大型犬差不多，能搭載攝影機、感測器和光學雷達，並配備機載電腦，部分「機器狼」還能運送物資、配備武器、偵察地形，甚至集群行動。這些已出現在解放軍的訓練畫面和中國官媒中，「意味著中國軍隊正在測試如何將它們投入實際行動，且重點針對台灣」。

他分析，台灣是中國最可能運用這些系統的實際場景。一場跨越台灣海峽的入侵行動將會極其危險，在最初幾個小時內，將會出現激烈的灘頭戰、城市巷戰、通訊中斷及慘重的人員傷亡，而機器人的加入，就能讓北京派出機器人打頭陣，而非派士兵。

他指出，這些機器人可用來偵察登陸區、運送物資、繪製地形圖並清除障礙，有助中國在衝突最危險的階段保存兵力，「這確實改變了一場潛在戰爭初期的局勢走向」。

辛格頓分析，機器人並沒有消除風險，只是「重新分配風險」，若由機器來承受第一波的危險，那北京可能會認定初期傷亡損失的政治成本變低了。

●台應建立多層次防禦 透過反機器人技術嚇阻

至於台灣該如何因應，辛格頓認為，台灣了解無人機，「而機器人技術正是下一個演進階段」。台灣需要的是可負擔的多層次防禦機制，像是偵測、干擾、電子戰，以及城市反機器人演習。

在反制措施方面，他建議台灣優先考慮的事項包括，機器人高度依賴感測器和通訊，台灣應投入資源，提升快速發現並識別這些無人地面系統的能力；藉由干擾訊號來阻礙其導航及通訊連結，讓許多機器人系統癱瘓或功能降級；建立多層次的防禦體系，若其中一種方法失效，另一種隨時能補上。

台灣面臨中國威脅之際，國家中山科學研究院6月初展示3型以美商Ghost Robotics機器狗為儎台、衍生研發的「偵蒐型」、「火力型」及「光達型」機器狗，未來可用於前線偵蒐、警戒巡邏及高風險任務。

辛格頓分析，機器人確實會影響風險評估，若中國相信機器可減少人員傷亡，中國領導階層可能會認為，戰爭第一階段所需付出的政治成本較低，這雖不能保證一定會爆發衝突，但的確改變了衡量風險的方式。「這就是為什麼反機器人技術對台灣的嚇阻力與自身防衛而言，如此重要」。

●美台加強夥伴關係簡化採購流程 晶片優勢可助攻

在台美合作方面，他建議，美國可加強和台灣值得信賴的本土機器人公司的夥伴關係、簡化採購流程，並支持台灣反制無人系統的能力。他認為，最重要的是，美台雙方必須假設，「機器人技術將會是（台海）衝突爆發初期的一環，所有的準備工作都必須在危機發生前到位」。

辛格頓也說，台灣擁有獲取全球最好、最先進晶片的管道，若能成功整合本土機器人公司和晶片製造商，台灣有可能開發出比中國更先進的機器人。