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美CIA 加大招募共軍間諜

聯合報／ 國際中心／綜合報導

ＣＮＮ曾在今年二月報導，美國中央情報局（ＣＩＡ）加大招募中國間諜力度，發布一段全新中文宣傳影片，直接向共軍軍官喊話，呼籲不滿中國政府的共軍軍官聯繫中情局

這部影片描繪了一名虛構的共軍中階軍官，「在忠於自身價值觀，以及為家人開創更美好未來之間做出艱難決定，最終選擇聯繫中情局」。

這支新影片是中情局去年啟動招募行動的延續。這篇報導說，中情局官員表示，這項計畫已幫助美方在中國境內培養新的情報來源，而這些線人對於蒐集人力情報至關重要。

這番說法暗示，中情局近來在滲透中國政府方面可能取得一些成果，這一直是美國情報界最具挑戰性的目標。

美國官員指出，中情局已在重新建立中國境內情報網方面取得進展。幾年前，美國曾被認為失去在中國的大部分情報來源。

二○一○年開始，美國在中國的情報網遭到嚴重打擊，情蒐能力「幾乎癱瘓」。

中情局認為，他們有機會藉由中國國家主席習近平加強整肅軍隊高層，發展情報網。美方判斷，共軍內部持續整肅與權力重組，可能使部分軍官不滿，中情局希望利用這種不滿情緒來發展新情報來源。

間諜 共軍 中情局

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ＣＮＮ曾在今年二月報導，美國中央情報局（ＣＩＡ）加大招募中國間諜力度，發布一段全新中文宣傳影片，直接向共軍軍官喊話，呼籲不滿中國政府的共軍軍官聯繫中情局。

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