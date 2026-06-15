新聞眼／反共變反中 難達成情蒐效果

國安局高調宣傳「中國民眾聯繫窗口」，不忘強調此舉是效法美、英、以色列等國。誠然在情報世界中，訊息來源不厭其多；情蒐也確實是高風險投資，不能指望一分耕耘就有一分收穫。然而政府此舉的首要目的，是當真希望多獲取一些對岸情資，還是和綠色執政諸多措施一樣，重點是對內認知戰？

我方對中共諜報行動，半世紀來最大成就，無疑是一九九○年代「少康專案」。當初劉連昆等共軍將校配合軍情局，將機密情報提供台灣，一大關鍵正是先前六四天安門事件，讓許多人對中共政權痛心疾首，轉而願意支持較好的「另一個中國」。對他們而言，自己的行為不代表叛國，反而與愛國心相符。

換言之，台灣對大陸施展情報戰與宣傳戰，優勢條件不只是單純「同文同種」，而是在中南海宣傳的新權威主義之外，提供十四億人民對於國家與政府，一個不同的想像。國安局新聞稿中提到，設立情報窗口是爭取「認同民主理念的中國民眾」，顯然不是不懂此道理。然而在實質作為上，新聞稿從頭到尾，完全刻意用「中國」代替「中共」或「中國大陸」，儼然代表希望受眾起來反抗的對象，不是「中共」而是「中國」。

換言之，嘴上標榜要爭取認同民主的中國民眾，實際卻背道而馳，甚至是站在對立面，把「反共」等於「反中」。反而成為中共最大的護身符，可以用愛國主義來綁架中國人民，逼迫他們把「愛國」與「愛黨」混為一談。

國安局乃至賴政府自然知道，如果措辭放軟，向大陸人民訴諸「同文同種」善意，更可能達到情蒐效果。但是顯然，在台灣內部內煽動仇視對岸的情緒，或是對社會宣稱自己「有做事」，面對中共情報戰也有還手之力，才是重點。

就技術面而言，跟進美方情蒐作法，沒有任何不好；但台灣若已經失去其他的招式，才是真正的惡兆。